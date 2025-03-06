Офіційна робота — українцям пояснили, чому потрібно сплачувати внески у 2025 році

Гривні в руках. Фото: УНІАН

Для роботодавців неофіційне, тобто "сіре", працевлаштування є цікавим насамперед через можливість економити на податках та відрахуваннях, які їм потрібно робити зі свого фонду оплати праці. Однак для українців офіційне працевлаштування гарантує соціальний захист та впевненість у майбутньому.

Про це зазначили у Міністерстві соціальної політики.

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Як офіційна робота впливає на пенсії

Як пояснили у відомстві, людина, якщо вирішує працевлаштуватися неофіційно, то фактично позбавляє себе права на гідну пенсію. Натомість ті, хто отримує офіційну зарплату і сплачує внески в повному обсязі, формують своє майбутнє.

"Чим більший розмір внесків – тим вища пенсія. Наприклад, працівник із середньою зарплатою, який сплачує внески протягом 35 років, отримає значно вищу пенсію, ніж той, хто все життя сплачував лише мінімум", — розповіли у пресслужбі.

У Мінсоці зауважують, що розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати.

"Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте, — тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку", — додали у Міністерстві соціальної політики.

Індексація пенсій у 2025 році — що відомо

Перераховані виплати пенсіонери почали отримувати з 4 березня. Раніше повідомлялося, що показник індексації складе 11,5%.

Тож розмір пенсії в середньому зросте на 556 грн, а середня пенсія громадян становитиме 6 345 грн, а не 5 768 грн.

Збільшені виплати у 2025 році отримуватимуть майже 10 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, що у березні українці отримають підвищену пенсію не тільки через індексацію. Усе тому, що деяким пенсіонерам виплатять надбавки.

Також ми розповідали, ким краще працювати українцям, щоби отримувати високі пенсії. Йдеться про виплати щонайменше 50% від зарплати, тоді як інші громадяни можуть розраховувати на 30% від рівня доходу.