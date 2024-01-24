Пенсии без стажа — на какие выплаты могут рассчитывать украинцы в 2024 году

Люди старшего возраста. Фото: Unplush

В Украине для того, чтобы получать пенсию, нужно иметь страховой стаж. Известно, будет ли в 2024 году выплачиваться пенсия, если у человека отсутствует стаж.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Страховой стаж и пенсия

По украинскому законодательству, страховым стажем называют период, в течение которого работодатели должны платить ежемесячно обязательные взносы за своих работников. Речь идет о Едином социальном взносе (ЕСВ). Если человек является физлицом-предпринимателем, то взнос должен платить сам за себя.

От того, сколько человек имеет страхового стажа, будет зависеть право выхода на пенсию. В 2024 году, чтобы выйти на "заслуженный отдых" в 60 лет, необходимо иметь минимум 31 год стажа.

Если столько лет стажа нет, то право на назначение пенсии по возрасту может наступить по достижении 63 лет. При таких условиях нужно иметь страховой стаж не менее 21 года.

Те, у кого страховой стаж составляет 15-21 год, смогут выйти на пенсию позже — в 65 лет.

По нормам законодательства, продолжительность страхового стажа, предусматривающего право на выход на пенсию, ежегодно до 2028-го включительно будет расти на один год.

Что делать людям, у которых нет или мало стажа

Эксперты рассказали, что делать тем гражданам, у которых нет страхового стажа. Известно, предоставляется ли пенсия и какого размера.

Тем, у кого нет стажа или его недостаточно, не предусмотрена традиционная пенсионная выплата. Однако государство тоже поддерживает таких граждан. В таких случаях, если человек достиг 65-летнего возраста, предоставляется право на социальную помощь. Назначается так называемая "социальная пенсия" по возрасту.

Размер соцпенсии в 2024 году

По словам специалистов, размер соцпенсии равен разнице между уровнем прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2,36 тыс. гривен), и размером среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, однако не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть не больше 3,03 тыс. гривен.

Соцпенсию по возрасту без стажа пересчитывают каждые полгода, учитывая имущественные изменения и среднемесячный общий доход.

Кто не имеет права на соцпенсию

В то же время, в некоторых случаях социальную пенсию гражданам без страхового стажа не назначат. Речь идет о таких ситуациях:

человеку выплачивают пенсию, работает или занимается деятельностью, связанной с получением дохода;

кто-то из членов семьи за год до обращения за выплатами сделал покупку (оплатил услугу) на сумму, превышающую 50 тыс. грн;

размер среднемесячного общего дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев более 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

во время проверки были обнаружены дополнительные источники дохода, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилья, заработок членов семьи, работающих неофициально);

есть вторая квартира или дом, совокупная площадь которых превышает 21 кв. м на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью, больше одного авто.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20% или 50% общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои кровные.

Также писали, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.