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Пенсія без стажу — відомо, які виплатять суми у 2024 році

24 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії без стажу — на які виплати можуть розраховувати українці у 2024 році
Люди старшого віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні для того, щоб отримувати пенсію, потрібно мати страховий стаж. Відомо, чи виплачуватиметься у 2024 році пенсія, якщо у людини відсутній стаж.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Страховий стаж та пенсія

За українським законодавством, страховим стажем називають період, упродовж якого роботодавці мусять сплачувати щомісяця обов’язкові внески за своїх працівників. Йдеться про Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У разі, якщо людина є фізособою-підприємцем, то внесок повинна сплачувати сама за себе.

Від того, скільки людина має страхового стажу буде залежати право виходу на пенсію. У 2024 році, щоб вийти на "заслужений відпочинок" у 60 років, необхідно мати мінімум 31 рік стажу.

Якщо стільки років стажу немає, то право на призначення пенсії за віком може настати після досягнення 63 років. За таких умов потрібно мати страхового стажу не менше 21 року.

Ті, у кого страховий стаж становить 15- 21 рік, зможуть вийти на пенсію пізніше — у 65 років.

За нормами законодавства, тривалість страхового стажу, що передбачає право на вихід на пенсію, щороку до 2028-го включно зростатиме на один рік.

Що робити людям, у яких немає або мало стажу

Експерти розповіли, що робити тим громадянам, у яких немає страхового стажу. Відомо, чи надається пенсія та якого розміру.

Тим, у кого нема стажу чи його недостатньо, не передбачена традиційна пенсійна виплата. Однак держава теж підтримує таких громадян. У таких випадках, якщо людина досягнула 65-річного віку, надається право на соціальну допомогу. Призначають так звану "соціальну пенсію" за віком.

Розмір соцпенсії у 2024 році

За словами фахівців, розмір соцпенсії дорівнює різниці між рівнем прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2,36 тис. гривень), та розміром середньомісячного сукупного доходу родини з розрахунку на одну особу за попередні пів року, проте не більше за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто не більше 3,03 тис. гривень.

Соцпенсію за віком без стажу перераховують кожні пів року з огляду на майнові зміни та середньомісячний загальний дохід.

Хто не має права на соцпенсію

Водночас, у деяких випадках соціальну пенсію громадянам без страхового стажу не призначать. Йдеться про такі ситуації:

  • людині виплачують пенсію, працює чи займається діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу;
  • хтось із членів родини упродовж року до звернення за виплатами зробив покупку (оплатив послугу) на суму, що перевищує 50 тис. грн;
  • розмір середньомісячного загального доходу родини в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців більший за 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
  • під час перевірки було виявлено додаткові джерела доходу, не вказані у декларації про доходи та майно (здавання в оренду житла, заробіток членів родини, які працюють неофіційно);
  • є друга квартира чи будинок, сукупна площа яких перевищує 21 кв. м на одного члена родини та додатково 10,5 кв. м на сім’ю, більше одного авто.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонерів за певних умов можуть позбавляти 20% чи 50% від загальної суми виплати, також можуть взагалі призупиняти нарахування пенсій. Експерти розповіли, як зберегти свої "кревні".

Також писали, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.

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