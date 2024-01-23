Пенсії в Україні — хто після індексації отримає доплату в 1 тис. грн

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

У березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. Відомо формулу розрахунку та хто може отримати суттєво більше.

Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

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Як відбуватиметься індексація у 2024 році

"Ми плануємо традиційно виконувати всі наші стандарти, які заплановані у межах цього року. Звісно, можуть бути якісь надзвичайні обставини. Це війна, ми всі це розуміємо, але наразі у поточному варіанті ми плануємо робити цю індексацію", — зауважила міністр.

Як зазначила голова Мінсоцполітики, у 2024-му індексацію проведуть після надходження статистики за минулий рік у лютому. Така статистика необхідна, адже індексацію розраховуватимуть за показниками минулого року.

Формула розрахунку буде така:

50% інфляції за 2023-й + 50% розміру середнього зростання зарплати.

За словами Жолнович, головною метою індексації має стати "оновлення" пенсій деяким категоріям громадян, розміри пенсій яких давно не рухаються. Їх підвищать з огляду на зростання інфляції та збільшення прожиткового мінімуму.

Кінцевий розмір пенсій частково залежатиме від прожиткового мінімуму, який зріс цьогоріч. Відповідно до держбюджету-2024, прожитковий мінімум дорівнює 2,92 тис. гривень. Через це мінімальна пенсія зросла на 268 грн, до 2,361 тис. гривень.

Точні суми підвищення зараз невідомі, адже окрім формули, розрахунок здійснять з урахуванням віку та стажу. У середньому пенсія має зрости на 13%.

Як приклад, у пенсіонерів, яким нараховують "голу" пенсійну виплату у розмірі 7,69 тис. гривень, доплата буде доволі солідною — близько 1 тис. гривень.

У 2023-му середня пенсія становила 5,31 тис. гривень, у 2024-му має досягнути 6 тис. гривень.

Раніше у Кабінеті міністрів заявляли про намір запровадити коефіцієнти та бали, що дозволило б людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію, а також однаковий рівень індексації.

Що загрожує індексації пенсій

Як попереджали раніше в уряді, пенсії індексують у березні 2024 року за позитивних обставин та достатнього обсягу фінансування у державному бюджеті.

За негативного сценарію міжнародного фінансування — індексації навесні не буде.

Попри це, загалом пенсіонерів не залишать без необхідних коштів, оскільки основні виплати без підвищень профінансують за рахунок бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також повідомляли, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.