Пенсия с отсрочкой: при каких условиях выплату увеличат почти на 55%

Пожилая женщина в парке. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, как граждане могут по собственной инициативе увеличить пенсию почти на 55%. Речь идет о механизме более позднего оформления выплат, который обеспечит дополнительные бонусы в виде надбавок. Известно, как именно может увеличиться сумма пенсии в случае отсроченного выхода на "заслуженный отдых".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений фонда.

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Как работает механизм более позднего выхода на пенсию

В Пенсионном фонде сообщили, что тем гражданам, которые достигли пенсионного возраста (60 лет), накопили необходимое количество страхового стажа, однако не воспользовались правом на оформление выплат, начисляют повышенные пенсии. Нормы законодательства предусматривают финансовые стимулы для пожилых граждан, которые продолжают официально работать.

Это право закреплено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, если после достижения пенсионного возраста человек выразил желание работать и получать пенсию по возрасту позже, выплата будет назначаться с учетом накопленного стажа на дату обращения за назначением пенсии.

Сколько дополнительно можно получить за более позднюю пенсию

По данным ПФУ, в случае отсрочки оформления пенсии государство предоставит право на дополнительные доплаты. В частности:

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Если отсрочка составит до пяти лет, то пенсия будет повышаться на 0,5% ежемесячно; Если пенсию оформят более чем на пять лет позже, то после получения права на нее доплата будет выше на 0,75% ежемесячно.

Учитывая это, один год отсроченной пенсии гарантирует повышение пенсии на 6%, а два года — на 12%. Отсрочка выхода на "заслуженный отдых" на шесть лет, то есть 72 месяца, даст дополнительно к пенсии 54%.

Что важно знать об отсроченной пенсии

Есть определенные нюансы в отсроченной пенсии. В частности, граждане, достигшие пенсионного возраста, накопившие необходимое количество страхового стажа, но решившие продолжить работать, должны обратиться в Пенсионный фонд.

ПФУ необходимо уведомить о соответствующем решении тем, у кого оцифрована трудовая книжка, ведь при таких условиях фонд может назначить пенсию автоматически, поэтому необходимо предварительное уведомление об отсрочке.

"Если же лицо не сообщило о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц имеется информация обо всем ее страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), пенсия будет назначена автоматически со следующего дня после достижения пенсионного возраста", — сообщили в ПФУ.

В то же время, если гражданин продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, в таком случае автоматически будет считаться, что человек выразил желание выйти на пенсию "с отсрочкой".

Также важным условием является то, что повышение размера выплаты осуществляется только за полные отработанные месяцы. За неполный месяц страхового стажа начислений не будет.

В то же время гражданин должен самостоятельно определить целесообразность отсрочки оформления пенсии.

Ранее Новин.LIVE сообщали, что в Украине пенсию назначают исключительно при наличии достаточного страхового стажа. При этом на размер пенсии в большей степени влияет сумма заработной платы, которую гражданин получал во время официальной трудовой деятельности. В частности, известно, какой должна быть зарплата для получения пенсии в размере 10 000 грн в 2026 году.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году в Пенсионном фонде расширят круг лиц со статусом, гарантирующим начисление дополнительной выплаты к пенсии. До конца сентября граждане должны обратиться во временные комиссии при ОВА для оформления ежемесячной выплаты в размере 2 590 грн.