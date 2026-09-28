Пенсія в Україні від 10 000 грн: які мають бути стаж та дохід у 2026 році

Жінка похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE.

В Україні громадяни можуть претендувати на призначення пенсії, виключно, дотримавшись вимог пенсійного законодавства. Гарантувати високі виплати може значний обсяг офіційної трудової діяльності та гідна заробітна плата. Зокрема, відомо, скільки треба мати страхового стажу та який повинен бути дохід, щоб розраховувати на пенсійну виплату у розмірі 10 000 грн у 2026 році.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які діють правила та вимоги для пенсії у 2026 році

Згідно з чинними нормами законодавства, ПФУ може призначати пенсію за віком тим, хто виконає основну вимогу щодо кількості страхового стажу. Водночас, ключову роль у розмірі виплати на заслуженому відпочинку грає офіційний дохід, з якого сплачувалися внески до Пенсійного фонду протягом усього трудового шляху. Саме через це сума виплати буде у кожного індивідуальною.

Зокрема, для того, щоб мати право вийти на пенсію у 60 років, необхідно набути достатню кількість стажу. Загалом у 2026 році правила наступні:

Для виходу у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу; Для виходу у 63 років — від 23 років страхового стажу; Для виходу у 65 років — мінімум 15 років страхового стажу.

Яка передбачена формула розрахунку для майбутньої пенсії

Розрахунки грошових сум пенсії ґрунтуються на наступній формулі:

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Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

ЗП — середня зарплата за останні три роки до виходу на пенсію;

КЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплатні;

КС — коефіцієнт страхового стажу.

Скільки потрібно заробляти та мати стажу для 10 000 грн пенсії

Дізнатися орієнтовний розмір майбутньої пенсійної виплати можна, знаючи основні показники щодо віку, страхового стажу та рівня офіційної заробітої плати. Завдяки пенсійному калькулятору громадяни можуть отримати інформацію, якою може бути приблизна сума виплати на "заслуженому відпочинку".

Зокрема, у 2026 році для того, щоб громадянину розраховувати на пенсію у 10 000 грн, потрібно мати доволі значну офіційну зарплату. Зокрема, для чоловіка, який планує оформити пенсію за віком за загальними правилами у 60 років, потрібно мати:

Щонайменше 33 роки загального страхового стажу;

Офіційний дохід на рівні 27 700 грн.

Підрахунок. Джерело: cost.ua/pension

Йдеться про приблизну суму виплати, оскільки кінцевий результат може зазнати змін через те, що норми законодаства передбачають, залежно від обставин, низку надбавок та доплат. Зокрема, нині пенсіонерам доплачують надбавки "за вік", щомісячні виплати за особливі заслуги (від 23% до 35%), за статуси "ветеран війни" або "почесний донор".

Також надають доплати тим, хто має понаднормовий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років). Сума становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік, проте не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб у 25,95 грн. Зокрема, за 10 років стажу понад норму доплатять 259 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Пенсійний фонд призначає доплату у розмірі у 35% від прожиткового мінімуму для самотніх батьків у разі виховання від п'яти дітей до шестирічного віку. Таке може статися у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав. Йдеться про право на пенсію за особливі заслуги. Також враховуються усиновлені діти.

Ще Новини.LIVE писали про те, за яких підстав Пенсійний фонд може призначити довічні пенсії. Такі виплати залежать від багатьох факторів. Їх призначають, зокрема, у разі досягнення пенсійного віку, за достатнього стажу, наявності інвалідності чи спеціальних умов служби/діяльності.