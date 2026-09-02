Мінімальну пенсію хочуть підняти до 10 000 гривень: коли можуть зрости виплати

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Жінки в Україні в середньому отримують пенсії на кілька тисяч гривень менші, ніж чоловіки. Різниця формується ще задовго до виходу на заслужений відпочинок — через рівень зарплат, перерви в роботі та тривалість сплати страхових внесків. Один із запропонованих способів зменшити цей розрив — поступово підвищувати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

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Як відрізняються пенсії жінок і чоловіків

За даними на 1 січня 2026 року, середня пенсія за віком у солідарній системі для жінок становила близько 5500 гривень, тоді як чоловіки в середньому отримували 7500 гривень. Таким чином, різниця сягала приблизно 2000 гривень.

На розмір майбутньої пенсії впливає весь трудовий шлях людини. Серед причин нижчих виплат для жінок називають менші зарплати, перерви в кар’єрі через догляд за дітьми чи родичами та роботу у сферах із нижчою оплатою. За словами Гетманцева, сама пенсійна система не може усунути всі ці причини, але може зменшити їхній вплив на рівень доходів після виходу на пенсію.

Мінімальну пенсію пропонують поступово збільшувати

Одним із таких механізмів може стати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення. Відповідну пропозицію Гетманцев подав у межах пропозицій до Бюджетної декларації на 2027–2029 роки.

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Запропонований рівень має змінюватися поетапно:

у 2027 році — 6500 гривень;

у 2028 році — 8 000 гривень;

у 2029 році — 10 000 гривень.

За задумом, вищий гарантований мінімум насамперед має підтримати людей, чиї пенсії виявилися невисокими через низькі доходи протягом трудового життя або періоди, коли вони сплачували мінімальні страхові внески.

Скільки пенсіонерів в Україні

Гендерна різниця — лише одна з проблем української пенсійної системи. Загалом значна частина пенсіонерів має невисокі виплати, тому питання мінімального рівня доходу стосується не лише жінок.

За наведеними даними, станом на 1 липня 2026 року в Україні було близько 9,98 мільйонів пенсіонерів. Від початку року їхня кількість скоротилася майже на 190,5 тисяч.

Середній розмір пенсії становив 7 273 гривні. При цьому приблизно кожен четвертий пенсіонер отримував близько 3500 гривень. Ще близько 2,8 мільйонів людей продовжували працювати після виходу на пенсію.

Як пенсії співвідносяться із зарплатами

Середня пенсія в Україні становить близько 27% від середньої зарплати. Для порівняння, у Польщі цей показник становить 57%, у Румунії — 48%, а в Греції — 78%. Тому підвищення гарантованого мінімуму розглядають як один із можливих елементів ширшої пенсійної реформи.

Паралельно Гетманцев виступає за розвиток накопичувальної складової пенсійної системи. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт про добровільні пенсійні фонди.

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