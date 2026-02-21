Обслуживание счета в Ощадбанке — за что финучреждение списало 2 400 грн

Пенсии в Ощадбанке — когда могут списать комиссию в 2 400 грн
Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" пожаловались на списание больших сумм комиссий за обслуживание счета. В банке дали рекомендации пенсионерам и их родственникам, как избежать соответствующей уплаты.
Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка в соцсети Facebook.
Комиссии за обслуживание счета в Ощадбанке
Как рассказала гражданка, банк списал у клиентки пенсионного возраста более двух тысяч гривен комиссии за обслуживание счета. Пожилая женщина забыла о существовании карты, на счету которой оставалось несколько тысяч гривен.
Когда о ней вспомнила, обратилась в отделение, где выдали только часть средств, учитывая лимит. Также в выписке была указано о списании суммы в 2,4 тыс. грн за обслуживание счета за последние два года. Таким образом, банк списывал по 100 грн каждый месяц.
"Это счет моей мамы, о котором она забыла, учитывая свой возраст, и мы о нем случайно вспомнили, когда пришла SMS-ка о снятии этой комиссии, тогда мы позвонили на горячую линию и нам сообщили, что на счету есть средства. Перевыпустили карту, потому что старая мама не помнила, получили тысячу, больше система не позволила, можно использовать не более тысячи в день! Взяли выписку, и выяснилось, что с нее уже два года высчитывают эту комиссию за обслуживание счета, которым не пользуются!", — говорится в обращении.
Как избежать списания комиссии в Ощадбанке
Работник главного офиса Ощадбанка отметил, что если речь идет о комиссии за обслуживание неактивного карточного счета, то она предусмотрена тарифами банка. Ее удерживают не сразу, а в когда клиент перестает пользоваться счетом и в течение 12 месяцев не происходит никаких операций.
Во избежание подобных списаний достаточно хотя бы раз в год делать активную операцию с движением средств. Это может быть:
- снятие наличных;
- перевод средств между картами;
- пополнение карты;
- пополнение номера мобильного;
- оплата коммунальных платежей.
Что еще рекомендуют клиентам банка
На будущее в финучреждении рекомендовали клиентам использовать счет во избежание подобных недоразумений, а если счет не нужен, тогда стоит рассмотреть вариант закрытия. Там отметили, что банк присылал информацию о соответствующем списании, также она отображалась в мобильном приложении и веб-версии "Ощад24/7".
На момент заключения договора комплексного банковского обслуживания с банком данная комиссия уже предусмотрена тарифами, а ставя подпись, клиент дает согласие на открытие счета, карты и тарифы банка.
В финучреждении посоветовали родным помогать пожилым людям, которые имеют счета в Ощадбанке.
"Банк всегда информирует всех клиентов об этой комиссии независимо от возраста клиента. Если клиенту уже трудно разобраться самостоятельно с комиссиями, остатком по счетам, списаниями, тогда нужно с этим помочь его родным или обратиться в контакт-центр или отделение, где сотрудники с радостью предоставят консультацию", — говорится в ответе.
Детально проверить информацию о комиссии по карте/счету рекомендуют, позвонив с финансового номера в контакт-центр банка: 0 800-210-800.
