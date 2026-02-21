Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в Ощадбанке — когда могут списать комиссию в 2 400 грн

Пенсии в Ощадбанке — когда могут списать комиссию в 2 400 грн

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 06:01
Обслуживание счета в Ощадбанке — за что финучреждение списало 2 400 грн
Пожилая женщина и карта. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк" пожаловались на списание больших сумм комиссий за обслуживание счета. В банке дали рекомендации пенсионерам и их родственникам, как избежать соответствующей уплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Комиссии за обслуживание счета в Ощадбанке

Как рассказала гражданка, банк списал у клиентки пенсионного возраста более двух тысяч гривен комиссии за обслуживание счета. Пожилая женщина забыла о существовании карты, на счету которой оставалось несколько тысяч гривен.

Когда о ней вспомнила, обратилась в отделение, где выдали только часть средств, учитывая лимит. Также в выписке была указано о списании суммы в 2,4 тыс. грн за обслуживание счета за последние два года. Таким образом, банк списывал по 100 грн каждый месяц.

"Это счет моей мамы, о котором она забыла, учитывая свой возраст, и мы о нем случайно вспомнили, когда пришла SMS-ка о снятии этой комиссии, тогда мы позвонили на горячую линию и нам сообщили, что на счету есть средства. Перевыпустили карту, потому что старая мама не помнила, получили тысячу, больше система не позволила, можно использовать не более тысячи в день! Взяли выписку, и выяснилось, что с нее уже два года высчитывают эту комиссию за обслуживание счета, которым не пользуются!", — говорится в обращении.

Как избежать списания комиссии в Ощадбанке

Работник главного офиса Ощадбанка отметил, что если речь идет о комиссии за обслуживание неактивного карточного счета, то она предусмотрена тарифами банка. Ее удерживают не сразу, а в когда клиент перестает пользоваться счетом и в течение 12 месяцев не происходит никаких операций.

Во избежание подобных списаний достаточно хотя бы раз в год делать активную операцию с движением средств. Это может быть:

  • снятие наличных;
  • перевод средств между картами;
  • пополнение карты;
  • пополнение номера мобильного;
  • оплата коммунальных платежей.

Что еще рекомендуют клиентам банка

На будущее в финучреждении рекомендовали клиентам использовать счет во избежание подобных недоразумений, а если счет не нужен, тогда стоит рассмотреть вариант закрытия. Там отметили, что банк присылал информацию о соответствующем списании, также она отображалась в мобильном приложении и веб-версии "Ощад24/7".

На момент заключения договора комплексного банковского обслуживания с банком данная комиссия уже предусмотрена тарифами, а ставя подпись, клиент дает согласие на открытие счета, карты и тарифы банка.

В финучреждении посоветовали родным помогать пожилым людям, которые имеют счета в Ощадбанке.

"Банк всегда информирует всех клиентов об этой комиссии независимо от возраста клиента. Если клиенту уже трудно разобраться самостоятельно с комиссиями, остатком по счетам, списаниями, тогда нужно с этим помочь его родным или обратиться в контакт-центр или отделение, где сотрудники с радостью предоставят консультацию", — говорится в ответе.

Детально проверить информацию о комиссии по карте/счету рекомендуют, позвонив с финансового номера в контакт-центр банка: 0 800-210-800.

Ранее сообщалось, что в Ощадбанке предупредили клиентов о сроках действия карт, которые через несколько месяцев подойдут к концу. Известно, как проверить, нужна ли замена пластиковых карт.

Еще мы рассказывали, что в Ощадбанке уточнили, возможно ли дистанционное аннулирование счетов в 2026 году. Процедура в госбанке имеет определенные особенности.

Ощадбанк банки банковские карты деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации