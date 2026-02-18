Видео
Лимиты на снятие наличных и переводы в Ощаде — правила в феврале

Лимиты на снятие наличных и переводы в Ощаде — правила в феврале

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 06:01
В Ощадбанке установлены ограничения на операции с наличными и переводы — какие лимиты в феврале
Банковские карты в руках. Фото: Ощадбанк

В государственном "Ощадбанке" установлены нижний и верхний предел на снятие наличных и другие операции со средствами. Известно, какие предусмотрены ограничения на соответствующие услуги в феврале 2026 года.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение банка.

Читайте также:

Какие действуют лимиты на снятие наличных в Ощадбанке в феврале

Согласно правилам Ощадбанка, в феврале предусмотрен граничный предел на снятие наличных средств с карт в размере 10 тыс. грн в сутки через банкоматы.

Если обратиться на горячую линию банка или настроить в приложении "Ощад 24", тогда в сутки можно будет снять до 100 тыс. грн.

В банкоматах Ощадбанка предусмотрено снятие с одной карты в течение трех часов максимальную сумму в 25 тыс. грн. Для списания больше денег необходимо искать другое устройство или обратиться в кассу отделения банка, где отдадут всю сумму.

Ограничения на переводы денег в Ощадбанке

Согласно нормам, в феврале продолжают ограничивать денежные переводы через портал или приложение "Ощад24/7". Такие меры установлены для обеспечения безопасности счетов от различных мошеннических схем.

В частности, есть лимит для банковских карт Ощадбанка в ночной период суток. Он позволяет переводить за один раз во время финансовой операции не более 10 тыс. грн.

В банке ввели такое ограничение на ночной период, поскольку именно тогда фиксируется повышенная мошенническая активность. Более высокие суммы клиенты могут отправлять в дневное время суток.

Какие еще предусмотрены лимиты на переводы в Ощаде

С целью усиленной защиты денег клиентов при осуществлении переводов онлайн установлен лимит на отправку определенной суммы, превышение которой требует подтверждения через SMS-сообщение.

В феврале действует лимит на сумму 1 тыс. грн. Если размер денежного перевода выше, то клиенту поступит сообщение на финансовый номер телефона с кодом.

Соответствующие ограничения предусмотрены постановлением №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, куда денутся средства с депозита в случае окончания срока действия карты. Там дали алгоритм действий для таких случаев со старыми картами.

Еще мы рассказывали, кому из клиентов в Ощадбанке необходимо закрыть карточные счета. Такое требование нужно выполнять в крайних случаях, чтобы избежать взыскания дополнительной комиссии.

Ощадбанк деньги банки денежные переводы наличка
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
