Главная Финансы Доступ к счетам Ощадбанка — когда следует заменить старые карты

Доступ к счетам Ощадбанка — когда следует заменить старые карты

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, как узнать о необходимости замены старых карт
Банковское учреждение и карта в руках. Фото: Finclub, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны заблаговременно обратиться в банковские отделения из-за завершения срока действия некоторых карт с февраля 2022 года, которые неоднократно пролонгировали. Известно, как узнать, грозит ли блокировка, и до какого числа стоит заменить старые карты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

Читайте также:

Что надо знать о сроке действия карт Ощадбанка

С вопросом о сроках действия старых карт обращаются клиенты в соцсетях. По информации банка, зимой 2026 года финучреждение для большинства граждан в очередной раз продлило действие старых карт, срок которых истек с февраля 2022 года.

Согласно обновленным правилам, они будут действительны до конца 30 июня 2026 года. В связи с этим части клиентов необходимо вовремя заменить пластиковые карты, прибыв в отделение.

Особенно это касается тех граждан, которые находятся за границей. Они должны или прибыть лично в отделение, или сделать это через доверенное лицо. Если в указанный период граждане не выполнят соответствующее требование, могут остаться без доступа к счетам.

Уточнить информацию, нужно ли обновлять карты в отделении банка, можно по следующим каналам связи с государственным финучреждением:

  1. Контакт-центр: 0-800-210-800;
  2. Веб-звонок на официальном сайте банка;
  3. Звонок через вайбер.

Для проверки клиентам рекомендуют звонить со своего финансового номера, привязанного к карте.

Кому не продлили действие карт Ощадбанка зимой

Банк заблокировал в начале года часть карт, срок которых завершился зимой 2022-го. Автоматическое продление не коснулось таких карт:

  • срок действия которых подошел к концу с февраля 2022-го по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025-го не было никаких операций;
  • срок действия закончился в период с февраля 2022-го по октябрь 2025-го, а на счету отсутствуют средства, и за полгода не было операций.

Что еще нужно знать о блокировке карт 

Кроме завершения срока действия карт, клиентам могут заблокировать счета по другим причинам. В частности, такие ограничения могут коснуться в рамках финансового мониторинга.

Чтобы не попасть на блокировку, следует избегать операций, которые считаются опасными. А именно:

  • осуществление необычно большого количества операций по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие месяцы;
  • нетипичное увеличение количества переводов от разных лиц;
  • регулярный перевод денег на один и тот же счет;
  • несвойственное внесение большого объема наличных через платежные терминалы;
  • несоответствие расходов указанным официальным доходам.

Финансовую операцию, которую признают подозрительной, нужно будет опровергнуть. В таком случае гражданину нужно будет раскрыть источники происхождения средств и подтвердить легальность доходов.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, можно ли дистанционно аннулировать счета в 2026 году. Такая процедура в государственном банке имеет свои особенности.

Еще мы рассказывали, какие действуют лимиты на снятие наличных в Ощадбанке в конце зимы 2026 года. По правилам банка, граничный предел на снятие средств в банкоматах составляет 10 тыс. грн в сутки.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
