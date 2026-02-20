В Ощадбанке объяснили, как узнать о необходимости замены старых карт

Доступ к счетам Ощадбанка — когда следует заменить старые карты
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны заблаговременно обратиться в банковские отделения из-за завершения срока действия некоторых карт с февраля 2022 года, которые неоднократно пролонгировали. Известно, как узнать, грозит ли блокировка, и до какого числа стоит заменить старые карты.
Что надо знать о сроке действия карт Ощадбанка
С вопросом о сроках действия старых карт обращаются клиенты в соцсетях. По информации банка, зимой 2026 года финучреждение для большинства граждан в очередной раз продлило действие старых карт, срок которых истек с февраля 2022 года.
Согласно обновленным правилам, они будут действительны до конца 30 июня 2026 года. В связи с этим части клиентов необходимо вовремя заменить пластиковые карты, прибыв в отделение.
Особенно это касается тех граждан, которые находятся за границей. Они должны или прибыть лично в отделение, или сделать это через доверенное лицо. Если в указанный период граждане не выполнят соответствующее требование, могут остаться без доступа к счетам.
Уточнить информацию, нужно ли обновлять карты в отделении банка, можно по следующим каналам связи с государственным финучреждением:
- Контакт-центр: 0-800-210-800;
- Веб-звонок на официальном сайте банка;
- Звонок через вайбер.
Для проверки клиентам рекомендуют звонить со своего финансового номера, привязанного к карте.
Кому не продлили действие карт Ощадбанка зимой
Банк заблокировал в начале года часть карт, срок которых завершился зимой 2022-го. Автоматическое продление не коснулось таких карт:
- срок действия которых подошел к концу с февраля 2022-го по октябрь 2025 года, и в течение сентября-октября 2025-го не было никаких операций;
- срок действия закончился в период с февраля 2022-го по октябрь 2025-го, а на счету отсутствуют средства, и за полгода не было операций.
Что еще нужно знать о блокировке карт
Кроме завершения срока действия карт, клиентам могут заблокировать счета по другим причинам. В частности, такие ограничения могут коснуться в рамках финансового мониторинга.
Чтобы не попасть на блокировку, следует избегать операций, которые считаются опасными. А именно:
- осуществление необычно большого количества операций по сравнению с аналогичным периодом в предыдущие месяцы;
- нетипичное увеличение количества переводов от разных лиц;
- регулярный перевод денег на один и тот же счет;
- несвойственное внесение большого объема наличных через платежные терминалы;
- несоответствие расходов указанным официальным доходам.
Финансовую операцию, которую признают подозрительной, нужно будет опровергнуть. В таком случае гражданину нужно будет раскрыть источники происхождения средств и подтвердить легальность доходов.
