Оформление пенсии на карту ПриватБанка — что доступно в 2026 году

Госфинучреждение "ПриватБанк" позволяет гражданам открывать пенсионные счета дистанционно в 2026 году. Для этого достаточно иметь доступ к интернету и выполнить специальную инструкцию.

Об этом информирует пресс-служба банка.

Правила открытия пенсионных карт в ПриватБанке

Как отмечают в банке, воспользоваться возможностью оформить в дистанционном режиме карту для получения пенсий в ПриватБанке можно только тем, кто уже является клиентом финучреждения.

При таком условии можно открыть дополнительную Digital Карту для выплат через мобильное приложение или портал "Приват24". То есть гражданам будет доступна виртуальная банковская карта без пластикового носителя. У нее есть свои особенности в использовании, однако по основным функциям подобна пластиковой платежной карте.

Digital Картой можно выполнять следующие действия:

делать расчеты в интернете;

оплачивать жилищно-коммунальные услуги;

отправлять/получать переводы.

Если смартфон имеет технологию NFC, Digital карту можно добавить в систему Apple Pay или Google Pay и делать бесконтактные расчеты на кассах.

Карту от ПриватБанка могут оформить дистанционно для начисления пенсий:

граждане, желающие получать пенсию по возрасту/выслуге лет;

люди с инвалидностью, которым начисляется соцпомощь от государства;

дети, потерявшие родителей/опекунов, которым предусмотрена соцпомощь или пенсии;

военные пенсионеры.

Однако на такие карты не смогут поступать переводы из-за рубежа, поскольку они оформляются только в гривне, поэтому пополнение может происходить через украинские финучреждения. Для того, чтобы получать переводы из других стран, можно открыть карту с валютным счетом.

Как самостоятельно открыть карту для пенсий онлайн

Когда гражданин впервые становился клиентом ПриватБанка, то тогда подавал паспорт и идентификационный код (ИНН), поэтому для Digital карты достаточно лишь выполнить несколько шагов в "Приват24":

нужно авторизоваться;

в меню "Все счета" нажать опцию "Добавить";

выбрать среди доступных "Digital карта";

указать тип карты — "Дебетовая";

выбрать платежную систему (Visa/Mastercard);

указать валюту "гривна";

подтвердить подписью.

Digital карта появится в электронном кошельке в течение десяти минут.

