Оформлення пенсії на картку ПриватБанку — що доступно у 2026 році

Держфінустанова "ПриватБанк" дозволяє громадянам відкривати пенсійні рахунки дистанційно у 2026 році. Для цього достатньо мати доступ до інтернету та виконати спеціальну інструкцію.

Про це інформує пресслужба банку.

Правила відкриття пенсійних карт у ПриватБанку

Як зазначають у банку, скористатися можливістю оформити у дистанційному режимі карту для отримання пенсій в ПриватБанку можна тільки тим, хто вже є клієнтом фінустанови.

За такої умови можна відкрити додаткову Digital Карту для виплат через мобільний застосунок чи портал "Приват24". Тобто громадянам буде доступна віртуальна банківська карта без пластикового носія. У неї є свої особливості у використанні, однак за основним функціями подібна до пластикової платіжної картки.

Digital Картою можна виконувати такі дії:

робити розрахунки в інтернеті;

оплачувати житлово-комунальні послуги;

надсилати/одержувати перекази.

Якщо смартфон має технологію NFC, Digital картку можна додати до системи Apple Pay чи Google Pay та робити безконтактні розрахунки на касах.

Карту від ПриватБанку можуть оформити дистанційно для нарахування пенсій:

громадяни, які бажають отримувати пенсію за віком/вислугою років;

люди з інвалідністю, яким нараховується соцдопомога від держави;

діти, які втратили батьків/опікунів, яким передбачена соцдопомога чи пенсії;

військові пенсіонери.

Проте на такі картки не зможуть надходити перекази з-за кордону, оскільки вони оформлюються тільки в гривні, тому поповнення може відбуватися через українські фінустанови. Для того, щоб отримувати перекази з інших країн, можна відкрити картку з валютним рахунком.

Як самостійно відкрити картку для пенсій онлайн

Коли громадянин вперше ставав клієнтом ПриватБанку, то тоді подавав паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), тому для Digital картки достатньо лише виконати кілька кроків у "Приват24":

потрібно авторизуватися;

у меню "Усі рахунки" натиснути опцію "Додати";

обрати серед доступних "Digital картка";

вказати тип картка — "Дебетова";

обрати платіжну систему (Visa/Mastercard);

вказати валюту "гривня";

підтвердити підписом.

Digital карта з’явиться в електронному гаманці протягом десяти хвилин.

