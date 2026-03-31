Пенсии в Ощадбанке: некоторые клиенты не могут получить выплаты

Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинансового учреждения "Ощадбанк" обязаны пройти видеоидентификацию, чтобы избежать приостановления выплат, до 1 июля 2026 года. Однако некоторые пенсионеры уже сейчас не могут получить пенсионные выплаты из-за блокировки карт и невозможности пройти процедуру верификации в связи с ее техническими особенностями.

Об этом сообщается на портале Минфин в разделе "Отзывы".

Какие проблемы имеют клиенты Ощадбанка с видеоидентификацией

Как отмечается в одном из сообщений, процедура осуществления идентификации через видеосвязь для разблокировки карт предусматривает предоставление определенного срока на соединение со специалистом. Если гражданин не предоставит документы за это время, соединение автоматически прекращается.

Трудности с видеоидентификацией имеют граждане, которые находятся на неподконтрольной Украине территории. Как отмечается в сообщении, даже если удается подключиться — время для процедуры завершается еще до разговора гражданина со специалистом.

"Старые родители на ВОТ. Надо пройти верификацию, потому что у карты закончился срок действия. Три раза уже записываемся и старики не могут пройти, потому что: 1. Куча непонятных кнопок. Пока человек 75 лет это читает и нажимает — "Время исчерпано". 2. То же самое. 3. Позвали молодую соседку, которая пыталась помочь технически подключиться — видео пошло, бабушка себя видит, стрим идет — с другой стороны тишина. И снова "время исчерпано", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Рекомендации Ощадбанка по процедуре видеоидентификации

На портале представители финучреждения не предоставили ответа, как быть с такими техническими проблемами. Однако ранее в банке отмечали, что граждане имеют еще один вариант для разблокировки карт — речь идет о визите в банковское отделение.

Также там предоставили рекомендации для процедуры идентификации. Чтобы ее пройти, необходимо согласовать дату и время для проведения видеозвонка с контакт-центром банка.

Для этого граждане могут подать соответствующий запрос на сайте банка, а также выполнить следующие шаги:

Подготовиться к видеоидентификации: перед включением необходимо убедиться в стабильности интернет-соединения и работы камеры на устройстве; Провести видеозвонок, не пропустив назначенное время для видеосвязи с представителем Ощадбанка.

В банке отметили, что для регистрации перед звонком не нужно вводить персональные данные или данные карт (речь идет о номерах, сроках действия, ПИН-кодах).

Частые вопросы

Как изменили срок действия карт Ощадбанка

В связи с военным положением государственный Ощадбанк продлил срок действия платежных карт до конца июня 2026 года. Правила касаются всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц.

Продление карт происходит автоматически для тех, срок которых завершился с февраля 2022 года. Если новая карта была перевыпущена, то ее необходимо забрать в отделении.

Можно ли перевести заблокированную пенсию на карту другого банка

Если пенсионер пройдет идентификацию лично в отделении Ощадбанка или в сервисном центре Пенсионного фонда, или в дипучреждении (в случае пребывания за границей), то можно перевести пенсию на карту другого банка. Граждане должны подать заявление в Пенсионный фонд с просьбой перевода пенсии в другой банк.