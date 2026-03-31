Пенсії в Ощадбанку: деякі клієнти не можуть отримати виплати

Банківська карта Ощадбанку.

Клієнти держфінансової установи "Ощадбанк" зобов'язані пройти відеоідентифікацію, щоб уникнути призупинення виплат, до 1 липня 2026 року. Однак деякі пенсіонери вже зараз не можуть отримати пенсійні виплати через блокування карт та неможливість пройти процедуру верифікації у зв'язку з її технічними особливостями.

Про це повідомляється на порталі Мінфін у розділі "Відгуки".

Які проблеми мають клієнти Ощадбанку з відеоідентифікацією

Як зазначається в одному з повідомлень, процедура здійснення ідентифікації через відеозв’язок для розблокування карт передбачає надання певного терміну на з'єднання з фахівцем. Якщо громадянин не надасть документи за цей час, з'єднання автоматично припиняється.

Труднощі з відеоідентифікацією мають громадяни, які перебувають на непідконтрольній Україні території. Як зазначається у повідомленні, навіть якщо вдається підключитися — час для процедури завершується ще до розмови громадянина з фахівцем.

"Старі батьки на ТОТ. Треба пройти верифікацію, бо у картки закінчився термін дії. Три рази вже записуємося і старі не можуть пройти бо: 1. Купа незрозумілих кнопок. Поки людина 75 років це читає і натискає — "Час вичерпано". 2. Те саме. 3. Покликали молоду сусідку, яка намагалась допомогти технічно підключитися — відео пішло, бабуся себе бачить, стрім іде — з іншого боку тиша. І знову "час вичерпано", — йдеться у повідомленні.

Рекомендації Ощадбанку щодо процедури відеоідентифікації

На порталі представники фінустанови не надали відповіді, як бути з такими технічними проблемами. Однак раніше у банку зазначали, що громадяни мають ще один варіант для розблокування карт — йдеться про візит до банківського відділення.

Також там надали рекомендації для процедури ідентифікації. Щоб її пройти, необхідно узгодити дату та час для проведення відеодзвінка з контакт-центром банку.

Для цього громадяни можуть подати відповідний запит на сайті банку, а також виконати наступні кроки:

Підготуватися до відеоідентифікації: перед включенням необхідно переконатися у стабільності інтернет-з'єднання та роботи камери на пристрої; Провести відеодзвінок, не пропустивши призначений час для відеозв'язку з представником Ощадбанку.

У банку зазначили, що для реєстрації перед дзвінком не потрібно вводити персональні дані чи дані карт (йдеться про номери, терміни дії, ПІН-коди).

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні у рамках дії фінмоніторингу в Ощадбанку клієнти мають актуалізувати дані. Надати нову персональну інформацію повинні всі, кому надійде відповідне прохання від банку.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку діють особливі правила закриття рахунків. Таку процедуру у деяких випадках неможливо виконати за одне відвідування банківського відділення.

Часті питання

Як змінили термін дії карток Ощадбанку

У зв’язку з воєнним станом державний Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток до кінця червня 2026 року. Правила стосуються всіх платіжних карток, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

Продовження карт відбувається автоматично для тих, термін яких завершився з лютого 2022 року. Якщо нова картка була перевипущена, то її необхідно забрати у відділенні.

Чи можна перевести заблоковану пенсію на карту іншого банку

Якщо пенсіонер пройде ідентифікацію особисто у відділенні Ощадбанку або в сервісному центрі Пенсійного фонду, або в дипустанові (у разі перебування за кордоном), то можна перевести пенсію на картку іншого банку. Громадяни мають подати заяву в Пенсійний фонд з проханням переведення пенсії в інший банк.