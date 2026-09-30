В Ощадбанке предупредили об угрозе ограничений на расходные операции: причины и необходимые документы

Отделение банка и прохожие. Фото: Новини.LIVE

В АО "Ощадбанк" в рамках действующего законодательства Украины, а также в соответствии с общепринятыми международными правилами и нормами, осуществляется финансовый мониторинг при проведении подозрительных финансовых операций на любую сумму или обязательно для пороговых 400 000 грн. В банке объяснили, когда устанавливаются ограничения на расходные операции и какие документы позволят их отменить.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ощадбанка.

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Какие правила финмониторинга действуют в Ощадбанке

Как поясняют в госбанке, во время войны в стране действует закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании которого разработали внутренние документы.

В соответствии с постановлением Национального банка Украины (НБУ) № 60 в случае осуществления клиентами операций по внесению наличных на счет физического лица в размере, превышающем 400 000 грн, банкам запрещается разрешать расходные операции (выдавать средства наличными, осуществлять переводы, другие расходные операции) по счетам клиентов с такими средствами.

Для этих требований имеется лишь несколько исключений. Они касаются зачисления на:

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счета ВСУ для оказания помощи армии и спецсчет, открытый НБУ для сбора средств в поддержку военных;

текущий счет Минсоцполитики, открытый в НБУ для благотворительной помощи и обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения;

счета банков на покупку облигаций внутреннего госзайма "Военные облигации" клиентами категорий, не относящихся к группе высокого риска.

Когда могут быть сняты санкции на расходные операции

Ограничения могут быть сняты только после предоставления документов, подтверждающих источники происхождения средств.

Если банк не получит документы или сведения, необходимые для установления легальности средств, клиенту на подпись будет отправлено информационное сообщение об ограничении расходных операций

"В случае получения SMS-сообщения "По вашему счету установлено ограничение на расходные операции..." просим обратиться в отделение Ощадбанка и предоставить объяснения относительно сути проведения финансовых операций по счету, а также документы о происхождении средств, зачисленных на счет", — поясняют в банке.

Какие документы понадобятся для снятия ограничений

Согласно внутренним правилам банка, клиенты должны подготовить, в частности, следующие подтверждающие документы о происхождении средств:

справку о начислении зарплаты/социальных выплат;

справку ОК-5/ОК-7 (можно оформить в сервисе "Дія");

налоговую декларацию об имущественном положении и доходах физических лиц;

справку из налоговой службы о полученных доходах/уплаченных налогах;

договоры купли-продажи недвижимости, земельного участка, транспорта или другого имущества, принесшего доход;

протокол/решение о выплате дивидендов;

свидетельство о наследстве (нотариально заверенная копия);

выписку со счета другого банка о полученной зарплате/справку с места работы о полученной зарплате;

документ о полученных доходах члена семьи; если доход является семейным, необходимо предоставить документ о полученных доходах члена семьи (налоговую декларацию, справку из налоговой, договор купли-продажи движимого/недвижимого имущества, справку ОК-5/ОК-7, которую можно оформить в "Дії");

договор страхования/страховой полис;

если полученные средства из другого банка являются доходом от бизнеса, требуется налоговая декларация плательщика единого налога физического лица-предпринимателя за определенный период, выписка со счетов другого финансового учреждения;

волонтерское удостоверение;

справку произвольной формы о полученном доходе и уплаченных налогах (для игроков в казино).

В банке отметили, что перечень не является исчерпывающим, а потому, в случае необходимости проведения дополнительного анализа, могут запросить дополнительные документы.

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