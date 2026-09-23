Онлайн-переводы в Ощадбанке: какие ограничения будут действовать в октябре

Человек с телефоном на фоне Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" продолжат действовать ограничения на проведение финансовых операций в мобильном приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". Известно, какие лимиты и правила будут действовать, призванные защитить личные счета от посягательств мошенников.

О том, какие рамки предусмотрены на следующий месяц, рассказывают Новини.LIVE.

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Что ждет онлайн-переводы в "Ощад24/7" в октябре

По данным государственного финансового учреждения, в целях безопасности в октябре будут действовать жесткие ограничения на операции по денежным переводам в приложении и на портале "Ощад24/7".

Такой подход призван защитить средства от мошеннических списаний в соответствии с постановлением № 58 Нацбанка "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

В следующем месяце будут сохранены следующие ограничения на онлайн-операции:

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Ночные лимиты на объемы денежных переводов через приложение и веб-банкинг; Разовые ограничения на сумму отправки с дополнительной аутентификацией через финансовый номер телефона; Индивидуальные лимиты на онлайн-расчеты в приложении.

В частности, в ночное время будет действовать ограничение на суммы переводов, не превышающие 10 000 грн. Переводы на более крупные суммы следует планировать на дневное время суток. Такое правило продиктовано тем, что в ночное время суток приходится наибольшее количество жалоб на мошенников.

Что касается усиленной аутентификации, то речь идет о необходимости дополнительного SMS-подтверждения при осуществлении переводов на сумму, превышающую 1 000 грн. Необходимо каждый раз вводить код, который теперь отправляется только на финансовый номер телефона отправителя. Через другие каналы, работающие с помощью интернет-соединения, код больше не приходит.

Ограничения на личные лимиты при расчетах в сети, которые имеет право устанавливать сам клиент.

Для валютных операций будут действовать обновленные летом лимиты:

До 200 000 грн (эквивалент) ежемесячно — на покупку безналичной иностранной валюты;

До 200 000 грн (эквивалент) ежедневно — на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом.

Как осуществить перевод в "Ощад 24/7"

Переводить средства между картами банка можно следующим образом:

Зайти в меню приложения "Ощад 24/7";

Выбрать пункт "Переводы";

Перейти в раздел "Переводы между картами";

Ввести сумму перевода;

Указать карту, на которую будет произведен перевод;

Ввести номер банковской карты получателя/отсканировать;

Дать согласие на списание комиссии;

Ввести код, который придет на телефон.

Для осуществления перевода на карту другого банка необходимо:

В меню нажать на опцию "Переводы";

Выбрать пункт "‎На карту другого банка"‎;

Указать карту, с которой нужно перевести деньги;

Ввести номер карты для зачисления средств;

Указать необходимую сумму перевода;

Дать согласие на списание комиссии;

Подтвердить операцию кодом.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для карт Mastercard и World Elite от Ощадбанка предусмотрен кэшбэк в размере 20% и 40%. Такое предложение будет действовать до 31 октября 2026 года. Его начислят за оплату популярных сервисов такими картами. Чтобы принять участие, нужно выполнить несколько шагов.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке предусмотрена дополнительная плата за аннулированные карты. Это возможно, поскольку клиенты закрывают карты, а не счета полностью. За неактивные счета предусмотрена отдельная комиссия. В банке уточнили, как избежать ее уплаты в финансовом учреждении.