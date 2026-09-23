Онлайн-переводы в Ощадбанке: какие ограничения будут действовать в октябре

Ограничения на переводы в "Ощад24/7": что ждет в октябре
В октябре 2026 года в государственном "Ощадбанке" продолжат действовать ограничения на проведение финансовых операций в мобильном приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". Известно, какие лимиты и правила будут действовать, призванные защитить личные счета от посягательств мошенников.
О том, какие рамки предусмотрены на следующий месяц, рассказывают Новини.LIVE.
Что ждет онлайн-переводы в "Ощад24/7" в октябре
По данным государственного финансового учреждения, в целях безопасности в октябре будут действовать жесткие ограничения на операции по денежным переводам в приложении и на портале "Ощад24/7".
Такой подход призван защитить средства от мошеннических списаний в соответствии с постановлением № 58 Нацбанка "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
В следующем месяце будут сохранены следующие ограничения на онлайн-операции:
- Ночные лимиты на объемы денежных переводов через приложение и веб-банкинг;
- Разовые ограничения на сумму отправки с дополнительной аутентификацией через финансовый номер телефона;
- Индивидуальные лимиты на онлайн-расчеты в приложении.
В частности, в ночное время будет действовать ограничение на суммы переводов, не превышающие 10 000 грн. Переводы на более крупные суммы следует планировать на дневное время суток. Такое правило продиктовано тем, что в ночное время суток приходится наибольшее количество жалоб на мошенников.
Что касается усиленной аутентификации, то речь идет о необходимости дополнительного SMS-подтверждения при осуществлении переводов на сумму, превышающую 1 000 грн. Необходимо каждый раз вводить код, который теперь отправляется только на финансовый номер телефона отправителя. Через другие каналы, работающие с помощью интернет-соединения, код больше не приходит.
Ограничения на личные лимиты при расчетах в сети, которые имеет право устанавливать сам клиент.
Для валютных операций будут действовать обновленные летом лимиты:
- До 200 000 грн (эквивалент) ежемесячно — на покупку безналичной иностранной валюты;
- До 200 000 грн (эквивалент) ежедневно — на снятие наличной валюты со счетов в Украине и за рубежом.
Как осуществить перевод в "Ощад 24/7"
Переводить средства между картами банка можно следующим образом:
- Зайти в меню приложения "Ощад 24/7";
- Выбрать пункт "Переводы";
- Перейти в раздел "Переводы между картами";
- Ввести сумму перевода;
- Указать карту, на которую будет произведен перевод;
- Ввести номер банковской карты получателя/отсканировать;
- Дать согласие на списание комиссии;
- Ввести код, который придет на телефон.
Для осуществления перевода на карту другого банка необходимо:
- В меню нажать на опцию "Переводы";
- Выбрать пункт "На карту другого банка";
- Указать карту, с которой нужно перевести деньги;
- Ввести номер карты для зачисления средств;
- Указать необходимую сумму перевода;
- Дать согласие на списание комиссии;
- Подтвердить операцию кодом.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что для карт Mastercard и World Elite от Ощадбанка предусмотрен кэшбэк в размере 20% и 40%. Такое предложение будет действовать до 31 октября 2026 года. Его начислят за оплату популярных сервисов такими картами. Чтобы принять участие, нужно выполнить несколько шагов.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке предусмотрена дополнительная плата за аннулированные карты. Это возможно, поскольку клиенты закрывают карты, а не счета полностью. За неактивные счета предусмотрена отдельная комиссия. В банке уточнили, как избежать ее уплаты в финансовом учреждении.