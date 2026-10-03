Пенсии на счетах Ощадбанка: когда и кому из клиентов заблокируют карты

Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут приостановить начисление выплат на карты в конце декабря 2026 года. Чтобы этого избежать, граждане должны заранее пройти идентификацию. Сделать это желательно как можно раньше, чтобы решить все возможные проблемы, ведь процедура верификации может быть затруднена из-за технических особенностей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие проблемы с идентификацией могут возникнуть в Ощадбанке

Прежде всего требование идентификации касается внутренне перемещенных лиц, беженцев и тех, кто продолжает проживать на неподконтрольных Украине территориях. Граждане должны подтвердить свою личность до конца декабря 2026 года.

Механизм идентификации по видеосвязи для предотвращения блокировки карт предусматривает предоставление определенного времени на соединение со специалистом, чтобы гражданин мог предоставить документы.

Согласно правилам, чтобы пройти процедуру идентификации по видеосвязи, необходимо в первую очередь согласовать дату и время видеозвонка через контакт-центр банка.

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Для этого гражданам следует подать специальный запрос на портале банка, а также соблюсти следующие рекомендации:

Тщательно подготовиться к видеоидентификации: перед включением необходимо проверить стабильность интернет-соединения и работоспособность камеры на устройстве;

Ни в коем случае не пропустить назначенное время для видеосвязи с представителем банка;

Провести видеозвонок, предоставив личные документы.

По данным банка, для регистрации перед звонком не нужно вводить личные данные или данные карт (номера, сроки действия, ПИН-коды).

Однако соединиться с первого раза может не получиться, если граждане находятся за границей или на неподконтрольной территории. О таких трудностях рассказывают сами клиенты на страницах банка в соцсетях. В связи с этим важно иметь под рукой документы, ведь время для видеоидентификации ограничено и может автоматически истечь.

Как быть в случае невозможности обновить данные в Ощадбанке

Если клиенты финансового учреждения столкнутся с техническими проблемами, то останется еще несколько вариантов, как подтвердить личность. Речь идет о:

Личном обращении в любое отделение ПФУ с паспортом; Для граждан, находящихся за рубежом, — в дипломатическом представительстве Украины получить справку о том, что человек жив, и подать ее вместе с заявлением в орган ПФУ; Через портал Пенсионного фонда, авторизовавшись в электронном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (Дія.Підпис).

Каков срок действия карт Ощадбанка

В связи с введением военного положения срок действия платежных карт в Ощадбанке был продлен до конца 2026 года. Правила распространяются на все карты, в том числе касаются внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и беженцев.

В целом продление карт происходит автоматически для тех, срок действия которых истек с февраля 2022 года. Часть карт банк уже закрыл. Об условиях продления старых банковских карт уточнят в конце года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году в Ощадбанке можно будет открыть специальные счета для зачисления новых государственных выплат семьям. В частности, предварительно обратившись в ПФУ, можно оформить денежную помощь в размере 8 000 грн. Известно, как это можно сделать через банк.

Еще Новини.LIVE писали о том, как действовать в случае невыдачи средств клиентам Ощадбанка банкоматом. По информации финансового учреждения, если во время такой процедуры деньги были списаны, но устройство их не выдало, то нужно обратиться в банк. Средства должны быть возвращены в течение 7–14 дней.