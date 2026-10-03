Пенсії на рахунках Ощадбанку: коли і кому з клієнтів заблокують картки

Банківська карта Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам держфінстанови "Ощадбанк" можуть призупинити нарахування виплат на картки наприкінці грудня 2026 року. Щоб цього уникнути, громадяни повинні заздалегідь пройти ідентифікацію. Зробити це бажано раніше, щоб вирішити всі можливі проблеми, адже процедура верифікації може бути ускладнена через технічні особливості.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які проблеми з ідентифікацією можуть чекати в Ощадбанку

Насамперед вимога ідентифікації стосується внутрішньо переміщених осіб, біженців та тих, хто продовжує проживати на непідконтрольних Україні територіях. Громадяни мають підтвердити особу до кінця грудня 2026 року.

Механізм ідентифікації по відеозв’язку для уникнення блокування карт передбачає надання певного терміну на з'єднання з фахівцем для того, щоб громадянин надав документи.

Згідно з правилами, щоб пройти процедуру індентифікації по відео, необхідно передусім узгодити дату та час для відеодзвінка через контакт-центр банку.

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Для цього громадянам слід подати спеціальний запит на порталі банку, а також дотриматись таких рекомендацій:

Зробити ретельну підготовку до відеоідентифікації: перед включенням потрібно перевірити стабільність інтернет-з'єднання та функціональності камери на пристрої;

В жодному разі не пропустити призначений час для відеозв'язку з представником банку;

Провести відеодзвінок, надавши персональні документи.

За даними банку, для реєстрації перед дзвінком не треба вводити персональні дані чи дані карт (номери, терміни дії, ПІН-коди).

Однак з'єднатися з першого разу може не вдатися, якщо громадяни перебувають за кордоном чи на непідконтрольній території. Про такі труднощі розповідають самі клієнти на сторінках банку у соцмережах. У зв'язку з цим важливо мати під рукою документи, адже термін для відеоідентифікації обмежений і може автоматично припинитися.

Як бути у разі неможливості оновити дані в Ощадбанку

Якщо клієнти фінустанови зіткнуться з технічними проблемами, то залишиться ще кілька варіантів, як підтвердити особу. Йдеться про:

Особисте звернення до будь-якого відділення ПФУ з паспортом; Для громадян за кордоном — у дипустанові України отримати посвідчення факту, що особа людина жива, та подати його разом із заявою до органу ПФУ; Через портал Пенсійного фонду, авторизувавшись в е-кабінеті за допомогою кваліфікованого е-підпису (Дія.Підпис).

Який термін дії карток Ощадбанку

Через воєнний стан дію платіжних карток в Ощадбанку було продовжено до кінця 2026 року. Правила поширюються на всі картки, зокрема стосуються внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців.

Загалом продовження карток відбувається автоматично для тих, термін яких добіг кінця з лютого 2022 року. Частину карток банк вже закрив. Про умови пролонгування старих банківських карток уточнять наприкінці року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році в Ощадбанку можна відкрити спецрахунки для зарахування нових держвиплат для родин. Зокрема, попередньо звернувшись до ПФУ можна оформити грошову допомогу у розмірі 8 000 грн. Відомо, як це можна зробити через банк.

Ще Новини.LIVE писали про те, як діяти у разі невидачі коштів клієнтам Ощадбанку банкоматом. За інформацією фінустанови, якщо під час такої процедури гроші списалися, однак пристрій їх не видав, то потрібно звернутися до банку. Кошти мають повернути упродовж 7-14 днів.