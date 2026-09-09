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Главная Финансы Пенсии в Ощадбанке: какая справка увеличит выплаты

Пенсии в Ощадбанке: какая справка увеличит выплаты

Ua ru
9 сентября 2026 06:01
Пенсии в Ощадбанке: нюансы оформления и как увеличить выплаты
Банковская карта в руках мужчины. Фото: Новини.LIVE

Украинские граждане могут оформлять пенсии на карты, открытые в государственном "Ощадбанке", которые предусматривают льготные условия обслуживания. В то же время, перед обращением в Пенсионный фонд необходимо знать, какие документы требуются, а также выбрать способ и подходящее время подачи заявления, чтобы избежать частичной потери выплат.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Какие документы необходимы Ощадбанку для назначения пенсии

В базовый пакет документов для оформления пенсии по возрасту входит несколько обязательных справок, необходимых для уточнения права на выплаты и их суммы. Часто именно из-за отсутствия дополнительных документов для уточнения дохода, например в период учебы или военной службы, может быть назначен меньший размер пенсии.

В частности, среди таких документов — справка о заработной плате до 2000 года, которая в некоторых случаях может существенно увеличить выплаты.

Речь идет об информации о зарплате за любые 60 календарных месяцев подряд, отработанных до 1 июля 2000 года. В целом она не является обязательной, если страхового стажа после этого периода будет достаточно для назначения пенсии.

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В то же время именно при ее наличии можно будет увеличить пенсию, если в тот период доход был выше. Для этого необходимо выбрать период с более высоким заработком для расчета размера пенсионных выплат.

Также важно выбрать подходящий момент для подачи заявления на оформление пенсии. Ведь если это сделать несвоевременно, можно лишиться выплаты за первые месяцы.

В банке поясняют, что заявление граждане должны подать в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста. При таком условии выплату назначат со дня, следующего за днем рождения, то есть полностью компенсируют первые месяцы.

В то же время, если затянуть и подать заявление хотя бы на день позже этого срока, то ПФУ назначит пенсию уже с даты обращения, а потому выплаты за предыдущие месяцы "сгорят".

Ранее всего подать заявление с документами можно только за один месяц до наступления пенсионного возраста.

Как правильно подать заявление и открыть карту Ощадбанка

По информации банка, гражданам, своевременно оцифровавшим свои трудовые книжки с данными до 2004 года, обращаться в ПФУ за назначением пенсии при достижении 60-летнего возраста не требуется, ведь при таких условиях пенсия будет назначена автоматически. Если же человеку необходимо подтвердить стаж или произвести перерасчет, подать заявление и документы можно как лично, так и онлайн.

Для этого можно обратиться в любой сервисный центр фонда с документами. Там необходимо будет заполнить заявление, а сотрудники сервисного центра проверят его и выдадут подтверждение о приеме.

Необходимо подготовить следующий базовый пакет документов:

  1. Для подтверждения личности и места регистрации требуются паспорт гражданина/ID-карта (выписка из реестра об адресе проживания);
  2. Для сверки данных о лице с реестром застрахованных лиц и точного учета взносов необходимо иметь идентификационный код;
  3. Для подтверждения работы и правильного ее учета до 2004 года необходимо иметь оригинал трудовой книжки;
  4. Для подтверждения особого статуса необходимо дополнительно предоставить удостоверение (участника боевых действий, переселенца, чернобыльца, лица с инвалидностью).

Открыть карту в Ощадбанке можно только лично в банковском отделении, ведь для зачисления пенсии требуется физическая идентификация.

Там необходимо предоставить только:

  • оригиналы паспорта и справки об идентификационном коде;
  • заполнить и подписать заявление об открытии счета;
  • получить мгновенную (персонализированную) карту и справку с реквизитами IBAN для ПФУ.

Далее сотрудники Ощадбанка передадут заявление на перечисление пенсии вместе с реквизитами карты в Пенсионный фонд.

Также гражданам доступна возможность самостоятельного обращения онлайн через электронный кабинет на портале услуг ПФУ или в сервисный центр фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Ощадбанке действуют особые условия для пенсионеров. В сентябре в банке будут сохранены льготные и специальные предложения. Речь идет о сниженных тарифах и комиссиях при проведении операций. В частности, не взимается плата при пополнении счета в сети банка с помощью карты.

Также Новини.LIVE писали, что в сентябре клиенты Ощадбанка трудоспособного возраста должны знать, какие документы подготовить в случае блокировки карты. Для тех, кто получает доход в виде зарплаты, предусмотрен отдельный список документов для разблокировки счета, если они попали под действие финансового мониторинга. В частности, банк учитывает доходы за последние три года.

пенсии Ощадбанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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