Ощадбанк требует подтвердить официальные доходы: список документов

Женщина возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" трудоспособного возраста при совершении ряда операций могут попасть под действие финансового мониторинга, который предусматривает блокировку счетов и требует предоставления подтверждения источников доходов. Известно, какие именно ситуации могут к этому привести и какие документы необходимы для снятия соответствующих ограничений.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

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Какие документы требуют от работающих клиентов Ощадбанка

В Украине субъекты первичного финансового мониторинга обязаны проводить проверки для установления законности происхождения доходов. Это предусмотрено нормами закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В ходе мониторинга Ощадбанк применяет временную блокировку счетов, а в случае предоставления подтверждения законности источников средств — снимает все ограничения.

Работающим гражданам необходимо предоставить следующие документы:

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Справку с места работы об официальных доходах, полученных за определенный период. Справку из Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по форме ОК-5 или ОК-7; Информацию из Госреестра физических лиц-налогоплательщиков о размерах выплаченных доходов и отчислениях налогов; Дополнительные документы, которые банк может запросить индивидуально при необходимости.

Согласно правилам предоставления документов, подтверждающих источники происхождения средств, банк учитывает доходы за последние три года, а в расчет принимает исключительно сумму дохода за вычетом налогов и расходов на проживание (не более 30%). Однако соответствующую процентную долю банк может пересмотреть в индивидуальном порядке.

Какие операции Ощадбанк может расценить как рискованные

В соответствии с действующим законом о финансовом мониторинге ряд операций может считаться рискованным, и поэтому счета подлежат блокировке до выяснения обстоятельств и подтверждения доходов.

Банки не раскрывают конкретные причины, чтобы недобросовестные клиенты не смогли их обойти. По информации экспертов, речь идет о следующих подозрительных признаках:

Ежедневное получение денежных переводов;

Постоянное снятие наличных средств со счета;

Превышение заявленного размера ежемесячных поступлений;

Подозрение в доступе к счету посторонних лиц;

Негативная информация о клиенте от других банков;

Непредоставление дополнительных данных для финансовой проверки;

Предоставление недостоверных сведений о клиенте;

Невозможность идентифицировать получателя, которому адресована операция.

На разблокировку счета отводится три-пять банковских дней в ходе первичного мониторинга. После этого срок ограничений может быть продлен для проверки дополнительных документов.

Ранее Новин.LIVE сообщали о том, срок действия каких карт Ощадбанк не продлил автоматически до конца 2026 года. Продление срока не коснулось карт, по которым последняя операция была проведена до января 2025 года или их не было вообще. Также были аннулированы карты, остаток средств на счете которых был меньше или равен нулю.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк изменил договор о комплексном обслуживании физических лиц. Новая редакция вступила в силу в сентябре. Договор определяет общие условия пользования услугами банка, в частности порядок начисления комиссий, поэтому изменения коснулись ряда продуктов и операций. В частности, он предусматривает новые правила для карточных и текущих счетов, депозитов, кредитных лимитов.