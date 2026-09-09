Пенсії в Ощадбанку: нюанси в оформленні та як збільшити виплати

Банківська картка у руках чоловіка. Фото: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть оформлювати пенсії на картки, відкриті у державному "Ощадбанку", що передбачають пільгові умови обслуговування. Водночас, перед зверненням до Пенсійного фонду необхідно знати, які документи потрібні, а також обрати спосіб та правильний час подання для уникнення часткової втрати виплат.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Які документи необхідні Ощадбанку для призначення пенсії

До базового пакета документів для оформлення пенсії за віком входить кілька обов’язкових довідок, необхідних для уточнення права на виплати та суми. Часто саме через відсутність додаткових документів для уточнення доходу, наприклад в період навчання чи військової служби, можуть призначити менший розмір пенсії.

Зокрема, серед таких документів — довідка про заробітну плату до 2000 року, яка в деяких випадка може суттєво збільшити виплати.

Йдеться про інформацію про зарплату за будь-які 60 календарних місяців поспіль, відпрацьованих до 1 липня 2000 року. Загалом вона не є обов’язковою, якщо страхового стажу після цього періоду буде достатньо для призначення пенсії.

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Водночас, саме за її наявності можна буде підвищити пенсію, якщо в той період був вищий дохід. Для цього потрібно обрати часовий проміжок з більшим заробітком для розрахунку розміру пенсійної виплати.

Також важливо обрати правильний час для звернення щодо оформлення пенсії. Оскільки, якщо це зробити невчасно, то можна втратити

виплати за перші місяці.

У банку пояснюють, що заяву громадяни повинні подати упродовж трьох місяців після досягнення пенсійного віку. За такої умови виплату призначать з дати, наступної за днем народження, тобто повністю компенсують перші місяці.

Водночас, якщо затягнути та подати заяву хоча б на день пізніше цього терміну, то ПФУ призначить пенсію вже з дати звернення, а тому виплати за попередні місяці "згорять".

Найраніше подавати заяву з документами можна тільки за один місяць до настання пенсійного віку.

Як правильно подати заяву та відкрити картку Ощадбанку

За інформацією банку, громадяни, які вчасно оцифрували власні трудові книжки з інформацією до 2004 року, звертатися за призначенням пенсії до ПФУ у разі досягнення 60-річного віку немає потреби, адже за таких умов пенсія буде призначена автоматично. Якщо ж людині необхідно підтвердити стаж, здійснити перерахунок, подати заяву та документи можна як особисто, так і онлайн.

Для цього дозволяється звернутися у будь-який сервісний центр фонду із документами. Там необхідно буде заповнити заяву, а працівники сервісного центру перевірять та нададуть підтвердження про прийняття.

Необхідно підготувати такий базовий пакет документів:

Для підтвердження особи та місця реєстрації потрібні паспорт громадянина/ID-картка (витяг з реєстру про адресу проживання); Для звірки даних про особу з реєстром застрахованих осіб і точного обліку внесків потрібно мати ідентифікаційний код; Для засвідчення роботи та правильного її обліку до 2004 року треба мати оригінал трудової книжки; Для підтвердження спеціального статусу потрбіно надати додатково посвідчення (учасника бойових дій, переселенця, чорнобильця, особи з інвалідністю).

Відкрити картку в Ощадбанку можна тільки особисто у банківському відділенні, адже для зарахування пенсії необхіда фізична ідентифікація.

Там потрібно надати лише:

оригінали паспорта та довідки ідентифікаційного коду;

заповнити та підписати заяву про відкриття рахунку;

отримати миттєву (персоналізовану) картку та довідку з реквізитами IBAN для ПФУ.

Далі працівники Ощадбанку передадуть заяву для перерахування пенсії разом із реквізитами картки до Пенсійного фонду.

Також для громадян доступна можливість самостійного звернення онлайн через е-кабінет на порталі послуг ПФУ або сервісний центр фонду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що в Ощадбанку діють особливі умови для пенсіонерів. У вересні у банку будуть збережені пільгові та спеціальні пропозиції. Йдеться про знижені тарифи та комісії під час операцій. Зокрема, буде відсутня плата у разі поповнення у мережі банку з картою.

Також Новини.LIVE писали, що у вересні клієнти Ощадбанку працездатного віку повинні знати, які документи підготувати у разі блокування картки. Для тих, хто отримує дохід у вигляді зарплати, передбачений окремий список документів для розблокування рахунку, якщо потрапили під дію фінансового моніторингу. Зокрема, банк враховує доходи за останні три роки.