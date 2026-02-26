Видео
Главная Финансы Пенсии в 2026 году — кому из украинцев доплатят по 778 грн

Пенсии в 2026 году — кому из украинцев доплатят по 778 грн

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 06:10
Пенсии в Украине — кто из граждан получит доплату в 778 грн в 2026 году
Пожилая женщина и деньги. Фото: Pexels, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты к пенсиям за годы страхового стажа. По расчетам Пенсионного фонда Украины, каждый лишний год стажа увеличит размер пенсии на определённый процент, что даст возможность получать более высокие выплаты на заслуженном отдыхе.

О том, сколько доплачивают за стаж в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Читайте также:

Что стоит знать о сверхурочном стаже пенсионеров

По данным Пенсионного фонда, украинцы могут претендовать на более высокие выплаты по возрасту при наличии большего стажа трудовой активности.

В законе 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится о гарантированных доплатах за сверхурочный стаж. В частности, в 2026 году действуют общие требования к стажу для оформления пенсии:

  1. Выход в 60 лет — нужно минимально 33 года стажа.
  2. Выход в 63 года — не менее 23 лет стажа.
  3. Выход в 65 лет — минимум 15 лет стажа.

Однако часть граждан имеет стажа столько, что превышает стандартную норму. Его начинают считать с определенного возрастного уровня:

  • в случае назначения пенсии до октября 2011 года, для сверхурочного стажа нужно иметь не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины);
  • в случае назначения пенсии после этой даты — 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин).

В случае превышения нормы страхового стажа назначается доплата. Она определяется по формуле: каждый дополнительный год сверх нормы дает право на дополнительный 1% от пенсии, однако сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума.

Кто может ежемесячно получать по 778 грн доплаты

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому каждый год стажа сверх нормы принесет дополнительно 25,95 грн (2595 × 1%).

При наличии сверхурочного стажа в десять лет — ежемесячно сумма пенсии будет на 259 грн выше (10х25,95). Тем, кто имеет 30 лет дополнительного стажа, превышающего норму, — на 778 грн больше (30х25,95).

По информации ПФУ, работающие пенсионеры могут получать соответствующую доплату, отталкиваясь от уровня прожиточного минимума на дату оформления пенсии. В частности, после увольнения с работы размер выплаты пересмотрят с учетом нового прожиточного минимума.

Кто может докупить страховой стаж

В 2026 году в случае недостатка страхового стажа есть возможность "докупить" нужные годы. Воспользоваться также возможностью могут как застрахованные, так и незастрахованные граждане, которые достигли 16-летнего возраста и относятся к одной из следующих категорий:

  • получали невысокий официальный доход;
  • длительное время проживали за границей и хотят оформить пенсию в Украине;
  • не хватает необходимого стажа для выхода на пенсию.

Чтобы купить стаж, необходимо уплатить минимальный страховой взнос. В 2026 году он равен 1902,34 грн (8647 грн х 22%).

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут раньше выйти на заслуженный отдых. Речь идет о работниках ряда сфер, имеющих право на льготную пенсию.

Еще сообщалось, какая предусмотрена поддержка для одиноких пенсионеров 80-летнего возраста. Для таких граждан государство предоставляет доплаты, размер которых вырос в 2026 году.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
