Пенсии в Украине — кто из граждан получит доплату в 778 грн в 2026 году

Пенсии в 2026 году — кому из украинцев доплатят по 778 грн
Украинские пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты к пенсиям за годы страхового стажа. По расчетам Пенсионного фонда Украины, каждый лишний год стажа увеличит размер пенсии на определённый процент, что даст возможность получать более высокие выплаты на заслуженном отдыхе.
Что стоит знать о сверхурочном стаже пенсионеров
По данным Пенсионного фонда, украинцы могут претендовать на более высокие выплаты по возрасту при наличии большего стажа трудовой активности.
В законе 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" говорится о гарантированных доплатах за сверхурочный стаж. В частности, в 2026 году действуют общие требования к стажу для оформления пенсии:
- Выход в 60 лет — нужно минимально 33 года стажа.
- Выход в 63 года — не менее 23 лет стажа.
- Выход в 65 лет — минимум 15 лет стажа.
Однако часть граждан имеет стажа столько, что превышает стандартную норму. Его начинают считать с определенного возрастного уровня:
- в случае назначения пенсии до октября 2011 года, для сверхурочного стажа нужно иметь не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины);
- в случае назначения пенсии после этой даты — 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин).
В случае превышения нормы страхового стажа назначается доплата. Она определяется по формуле: каждый дополнительный год сверх нормы дает право на дополнительный 1% от пенсии, однако сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума.
Кто может ежемесячно получать по 778 грн доплаты
В 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому каждый год стажа сверх нормы принесет дополнительно 25,95 грн (2595 × 1%).
При наличии сверхурочного стажа в десять лет — ежемесячно сумма пенсии будет на 259 грн выше (10х25,95). Тем, кто имеет 30 лет дополнительного стажа, превышающего норму, — на 778 грн больше (30х25,95).
По информации ПФУ, работающие пенсионеры могут получать соответствующую доплату, отталкиваясь от уровня прожиточного минимума на дату оформления пенсии. В частности, после увольнения с работы размер выплаты пересмотрят с учетом нового прожиточного минимума.
Кто может докупить страховой стаж
В 2026 году в случае недостатка страхового стажа есть возможность "докупить" нужные годы. Воспользоваться также возможностью могут как застрахованные, так и незастрахованные граждане, которые достигли 16-летнего возраста и относятся к одной из следующих категорий:
- получали невысокий официальный доход;
- длительное время проживали за границей и хотят оформить пенсию в Украине;
- не хватает необходимого стажа для выхода на пенсию.
Чтобы купить стаж, необходимо уплатить минимальный страховой взнос. В 2026 году он равен 1902,34 грн (8647 грн х 22%).
