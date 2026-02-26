Пенсії в Україні — кому з громадян доплатять по 778 грн у 2026 році

Жінка похилого віку та гроші. Фото: Pexels, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українські громадяни можуть щомісяця отримувати доплати до пенсій за додаткові роки страхового стажу понад норму. Згідно з формулою Пенсійного фонду України (ПФУ), кожен рік додаткового стажу дає певний відсоток нарахувань до виплати на заслуженому відпочинку.

Про те, скільки доплачують за стаж у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE.

Що варто знати про понаднормовий стаж пенсіонерів

За даними Пенсійного фонду, українці можуть претендувати на вищі виплати за віком за наявності більшого стажу трудової активності.

У законі 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" йдеться про гарантовані доплати за понаднормовий стаж. Зокрема, у 2026 році діють загальні до стажу для оформлення пенсії:

Вихід у 60 років — потрібно мінімально 33 роки стажу. Вихід у 63 роки — щонайменше 23 роки стажу. Вихід у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Однак частина громадян має стажу стільки, що перевищує стандартну норму. Його починають рахувати з певного вікового рівня:

у разі призначення пенсії до жовтня 2011 року, для понаднормового стажу потрібно мати щонайменше 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки);

у разі призначення пенсії після цієї дати — 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок).

У випадку перевищення норми страхового стажу призначається доплата. Вона визначається за формулою: кожен додатковий рік понад норму дає право на додатковий 1% від пенсії, проте сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму.

Хто може щомісяця отримувати по 778 грн доплати

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тому кожен рік стажу понад норму принесе додатково 25,95 грн (2595 × 1%).

У разі наявності понаднормового стажу у десять років — щомісяця сума пенсії буде на 259 грн вищою (10х25,95). Тим, хто має 30 років додаткового стажу, що перевищує норму, — на 778 грн більшою (30х25,95).

За інформацією ПФУ, працюючі пенсіонери можуть отримувати відповідну доплату, відштовхуючись від рівня прожиткового мінімуму на дату оформлення пенсії. Зокрема, після звільнення з роботи розмір виплати переглянуть з огляду на новий прожитковий мінімум.

Хто може докупити страховий стаж

У 2026 році у разі нестачі страхового стажу є можливість "докупити" потрібні роки. Скористатися також можливістю можуть як застраховані, так і незастраховані громадяни, які досягли 16-річного віку та належать до однієї з наступних категорій:

отримували невисокий офіційний дохід;

тривалий час проживали за кордоном і хочуть оформити пенсію в Україні;

не вистачає необхідного стажу для виходу на пенсію.

Щоб купити стаж, необхідно сплатити мінімальний страховий внесок. У 2026 році він дорівнює 1902,34 грн (8647 грн х 22%).

Раніше ми писали, що деякі українці можуть раніше вийти на заслужений відпочинок. Йдеться про працівників низки сфер, що мають право на пільгову пенсію.

Ще повідомлялося, яка передбачена підтримка для самотніх пенсіонерів 80-річного віку. Для таких громадян держава надає доплати, розмір яких зріс у 2026 році.