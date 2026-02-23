Пенсии работающих и военнослужащих — когда произведут перерасчет

Деньги и пожилой мужчина за компьютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине с 1 апреля 2026 года работающих пенсионеров ожидают изменения, касающиеся перерасчета размера выплат. Повышенные пенсии также получат военнослужащие, которые вернулись на службу на заслуженном отдыхе.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Изменение пенсий работающих пенсионеров в апреле

Нормы законодательства предусматривают, что с 1 апреля Пенсионный фонд обязан осуществлять перерасчет пенсий без дополнительного обращения граждан при определенных условиях. А именно:

Для лиц, получающих пенсию по возрасту; Для граждан с инвалидностью; Для лиц, которые получают пенсию по выслуге лет.

При этом пересмотр выплат по выслуге лет осуществят только тем, кто на момент перерасчета достиг пенсионного возраста.

В ПФУ отмечают, что перерасчет выплат коснется только тех лиц, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсий продолжили работать и после этого прошло два года.

Подход предусматривает, что перерасчет возможен через каждые два года. Для того, чтобы граждан избавить от необходимости личного обращения, автоматически выбрали тех, которые имеют страховой стаж, заработную плату, и осуществлен перерасчет.

Пересмотр коснется людей, которые проработали 24 месяца, имеют право на перерасчет пенсии по стажу и по заработной плате. Специалисты ПФУ могут сами выбирать наиболее оптимальный вариант пересмотра сумм:

либо по стажу и зарплате;

либо исключительно по страховому стажу.

Пересмотр пенсий для военнослужащих весной

Также в апреле текущего года пенсионерам силовых ведомств повысят пенсии, учитывая увеличенные суммы, начиная с нового года.

Выплату будут осуществлять военнослужащим Вооруженных сил и силовых ведомств в размере 50% от повышенного размера пенсии.

Расчет происходит следующим образом:

определяют размер пенсии на 1 января, которую получал гражданин;

устанавливают размер пенсии по новой справке, которую предоставил уполномоченный орган;

от разницы 50% выплатят сверх того размера пенсионной выплаты, которая составляла на 1 января 2026 года.

Нюансы в выплате пенсий после повторного увольнения со службы

Как пояснили в Пенсионном фонде, повторное увольнение военного со службы предусматривает перерасчет пенсионный выплат, учитывая несколько факторов. Во внимание примут во внимание:

Новый срок выслуги лет, приобретенный военным во время повторного несения службы; Новое денежное обеспечение по последней занимаемой должности.

Дополнительные вознаграждения в 30, 50 и 100 тыс. грн не учтут при пересмотре размера пенсии, а также выплаты на оздоровление или материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Таким образом, повторное несение службы не предусматривает потерю выплат, но и даже больший размер пенсии в случае увольнения.

Ранее мы рассказывали, какая категория граждан может получить повышенную минимальную пенсию. Если обычная минимальная пенсия составляет 2,59 тыс. грн, то такая группа людей будет иметь право на 7,8 тыс. грн.

Также сообщалось, что в марте ожидается не только общая индексация пенсий для пожилых людей в 12%. Также ряд категорий граждан получит различные доплаты и надбавки.