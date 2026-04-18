Пенсии в Украине: у кого из граждан выросли выплаты на 700 грн в 2026 году

Мужчина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине у некоторых граждан пожилого возраста пенсионные выплаты выросли в среднем на около 700 грн за первые три месяца 2026 года. Специалисты Пенсионного фонда объяснили, кому из украинцев теперь платят в среднем 7 900 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Кто из пенсионеров получает в Украине на 700 больше

Как отметили в Пенсионном фонде, с начала года средний размер пенсии вырос с 6 544 до 7 236 грн (на 691 грн). При этом более заметное повышение произошло для тех пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе.

Согласно последним данным ПФУ, выплаты работающих пожилых граждан выросли за три месяца года на 744 грн. Сейчас соответствующая категория пенсионеров получает в среднем 7 900 грн.

Из общего количества граждан, получающих пенсии, в 10,1 млн человек — 2,8 млн лиц продолжают свою официальную трудовую деятельность.

Что еще стоит знать работающим пенсионерам

По информации Пенсионного фонда, в июне текущего года он начислит большие суммы выплат для работающих пенсионеров. Дополнительные средства поступят от пересмотра в апреле.

Речь идет о ежегодной процедуре перерасчета, учитывающей приобретенный при продолжении работы страховой стаж. Изменения в выплатах коснулись таких граждан:

Тех, кто после последнего перерасчета/назначения пенсии приобрел дополнительно не менее 24 месяцев стажа; Тех, кто приобрел хотя бы часть дополнительного стажа, а со времени последнего пересмотра прошло два года.

Согласно внутренним правилам, ПФУ увеличивает выплаты работающим пенсионерам в апреле, однако начисляет суммы только через два месяца. Объясняют задержку тем, что данные об уплате единого взноса за первый квартал 2026 года поступят в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования только в мае.

