Пенсії в Україні: у кого з громадян зросли виплати на 700 грн у 2026 році

В Україні у деяких громадян похилого віку пенсійні виплати зросли у середньому на близько 700 грн за перші три місяці 2026 року. Фахівці Пенсійного фонду пояснили, кому з українців тепер платять у середньому 7 900 грн.

Хто з пенсіонерів отримує в Україні на 700 більше

Як зазначили у Пенсійному фонді, з початку року середній розмір пенсії зріс з 6 544 до 7 236 грн (на 691 грн). Водночас більш помітне підвищення відбулося для тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку.

Згідно з останніми даними ПФУ, виплати працюючих громадян похилого віку зросли за три місяці року на 744 грн. Нині відповідна категорія пенсіонерів отримує у середньому 7 900 грн.

Із загальної кількості громадян, які отримують пенсії, у 10,1 млн осіб — 2,8 млн осіб продовжують свою офіційну трудову діяльність.

Що ще варто знати працюючим пенсіонерам

За інформацією Пенсійного фонду, у червні поточного року він нарахує більші суми виплат для пенсіонерів, що працюють. Додаткові кошти надійдуть від перегляду у квітні.

Йдеться про щорічну процедуру перерахунку, що враховує набутий під час продовження роботи страховий стаж. Зміни у виплатах торкнулися таких громадян:

Тих, хто після останнього перерахунку/призначення пенсії набув додатково щонайменше 24 місяці стажу; Тих, хто набув хоча б частину додаткового стажу, а з часу останнього перегляду минуло два роки.

Згідно з внутрішніми правилами, ПФУ збільшує виплати працюючим пенсіонерам у квітні, однак нараховує суми лише через два місяці. Пояснюють затримку тим, що дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2026 року надійдуть до Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування тільки у травні.

