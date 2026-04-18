Головна Фінанси Пенсії українців зросли: кому тепер платять на 700 грн більше

Дата публікації: 18 квітня 2026 06:10
Пенсії в Україні: у кого з громадян зросли виплати на 700 грн у 2026 році
Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у деяких громадян похилого віку пенсійні виплати зросли у середньому на близько 700 грн за перші три місяці 2026 року. Фахівці Пенсійного фонду пояснили, кому з українців тепер платять у середньому 7 900 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Хто з пенсіонерів отримує в Україні на 700 більше

Як зазначили у Пенсійному фонді, з початку року середній розмір пенсії зріс з 6 544 до 7 236 грн (на 691 грн). Водночас більш помітне підвищення відбулося для тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку.

Згідно з останніми даними ПФУ, виплати працюючих громадян похилого віку зросли за три місяці року на 744 грн. Нині відповідна категорія пенсіонерів отримує у середньому 7 900 грн.

Із загальної кількості громадян, які отримують пенсії, у 10,1 млн осіб — 2,8 млн осіб продовжують свою офіційну трудову діяльність.

Що ще варто знати працюючим пенсіонерам

За інформацією Пенсійного фонду, у червні поточного року він нарахує більші суми виплат для пенсіонерів, що працюють. Додаткові кошти надійдуть від перегляду у квітні.

Йдеться про щорічну процедуру перерахунку, що враховує набутий під час продовження роботи страховий стаж. Зміни у виплатах торкнулися таких громадян:

  1. Тих, хто після останнього перерахунку/призначення пенсії набув додатково щонайменше 24 місяці стажу;
  2. Тих, хто набув хоча б частину додаткового стажу, а з часу останнього перегляду минуло два роки.

Згідно з внутрішніми правилами, ПФУ збільшує виплати працюючим пенсіонерам у квітні, однак нараховує суми лише через два місяці. Пояснюють затримку тим, що дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2026 року надійдуть до Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування тільки у травні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у березні 2026 року деяким категоріям громадян підвищили рівень мінімальних пенсійних гарантій на 3 920 грн та 5 100 грн. Йдеться про пенсії рідним загиблих бійців, яким у ПФУ пояснили правила оформлення виплат. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, як зміниться сума пенсії, якщо її оформити пізніше. У разі відтермінування основний розмір зростатиме по 0,5% щомісяця, коли громадянин досягнув пенсійного віку, за умови відкладення права виходу на пенсію до 60 місяців. 

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
Реклама

