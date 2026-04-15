Минимальная пенсия выросла на 5 100 грн: кому повысили выплату и как оформить

Весной 2026 года государство повысило уровень минимальных пенсионных гарантий для некоторых категорий граждан. В частности, существенно выросли два варианта ежемесячных пенсионных выплат — сразу на 3 920 грн и 5 100 грн.

О том, кому пересмотрели пенсии, рассказывают Новини.LIVE.

Кому существенно повысили пенсию в 2026 году

По информации Министерства по делам ветеранов, речь идет об усилении поддержки со стороны государства семей погибших и пропавших без вести военных во время защиты Украины от российской агрессии.

Право на минимальные гарантии для таких членов семей военнослужащих регулирует постановление правительства №674 "О дополнительной соцзащите отдельных категорий лиц".

В частности, весной текущего года минимальная пенсионная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи (мать/отец, жена/муж погибших, ребенок, который получает соцвыплаты вместо пенсии) выросла на 5 100 грн. Теперь таким категориям граждан начисляют по 12 810 грн на каждого человека.

Также повысился минимальный размер пенсии для семей, где помощь получают от двух и более членов семьи (за исключением нетрудоспособных матери/отца, жены/мужа), а также от двух детей погибшего военнослужащего. Сумму для таких категорий граждан подняли на 3 920 грн, до 10 020 грн.

Соответствующие выплаты в дальнейшем ежегодно будут индексироваться, а перерасчет будет происходить автоматически, без необходимости личного обращения.

Правила оформления пенсии родным погибших бойцов

Подать обращение о назначении пенсии можно через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, где такой военнослужащий нес службу, если не получал пенсию до этого.

Если же погибший или пропавший без вести боец получал пенсию, то нужно прибыть в отделение Пенсионного фонда или по адресу проживания, или фактическому пребыванию.

Заранее необходимо собрать следующие документы (сканированные версии):

паспорт/данные об адресе регистрации/проживания;

идентификационный код;

свидетельство о смерти военного;

документы, удостоверяющие родственные отношения (свидетельство о рождении/браке);

документ, подтверждающий нетрудоспособность;

справку о группе инвалидности (при наличии);

заключение о получении инвалидности до совершеннолетия (для пенсии лицу, которому более 18 лет);

справку образовательного учреждения об обучении членов семьи на дневной форме;

документы, удостоверяющие наличие страхового стажа в не менее 20 лет (для пенсии матери/жене, в возрасте от 50 до 55 лет);

документы, что пасынок/падчерица не имели алиментов от родителей;

реквизиты счета банка.

Согласно правилам, пенсию назначают, если военный погиб или умер:

во время отбывания службы;

в течение трех месяцев с момента увольнения;

позже трех месяцев — в связи с ранением, контузией или заболеванием, полученными во время военной службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году повышенная выплата в 2 595 грн предусмотрена некоторым нетрудоустроенным гражданам. Речь идет о пенсионерах-чернобыльцах, которые проживали в зонах обязательного и добровольного отселения в течение 1986-1993 гг.

Еще Новини.LIVE писали, что каждый украинец может отложить время выхода на заслуженный отдых, что в результате будет гарантировать большие суммы выплат. В частности, в случае оформления пенсии с отсрочкой базовая сумма пенсии вырастет на 0,5% за каждый полный месяц стажа.