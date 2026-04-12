Главная Финансы Кто из УБД может потерять статус и льготы в апреле: 3 основания

Дата публикации 12 апреля 2026 19:33
Льготы для УБД: кого могут лишить статуса и привилегий в апреле
Счета за коммуналку, удостоверение УБД в руке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине получают этот статус, а также предусмотренные им льготы и преференции от государства, пожизненно. Однако есть три случая, когда военнослужащего или ветерана могут лишить социальных гарантий.

Об основаниях для лишения льгот УБД рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

Почему могут аннулировать статус УБД

Этот вопрос регулирует постановление Кабмина №203 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, выполнявших боевое (служебное) задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями".

Согласно документу, лишение статуса УБД возможно при наличии одного из оснований:

  1. Совершение лицом умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления во время службы или выполнения боевого задания.
  2. Представление ложных персональных данных или информации об участии в боевых действиях.
  3. Добровольный отказ от статуса участника боевых действий.

Решение об отмене статуса принимает ведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Читайте также:

Какие льготы при этом теряются

Аннулирование статуса УБД предусматривает лишение всех предусмотренных им социальных гарантий. В частности это право на:

  • скидку 75% на жилищно-коммунальные услуги;
  • бесплатное медицинское обслуживание;
  • бесплатный проезд в транспорте;
  • приоритетное трудоустройство;
  • бесплатные медицинские препараты;
  • повышенную пенсию и тому подобное.

Важно отметить, что военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть (СОЧ) или совершившие дезертирство, также теряют статус УБД и все положенные им социальные гарантии. При этом, если нарушитель возвращается на службу, статус и льготы ему возобновляют.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких числах УБД получают компенсацию за коммунальные услуги. Льготник сначала оплачивает счета от поставщиков газа, электроэнергии и воды самостоятельно, а затем ему поступает на карту сумма, которая покрывает 75% этих расходов. В отдельных случаях компенсируют 100% стоимости услуг ЖКУ.

Также Новини.LIVE писали о кредитных льготах для военнослужащих. Мобилизованные, резервисты и контрактники освобождаются от уплаты процентов и штрафов по займам. Льготой могут также воспользоваться жены защитников.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
