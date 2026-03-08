Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионерам пересмотрят выплаты с 1 апреля — кто в списке

Пенсионерам пересмотрят выплаты с 1 апреля — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 06:10
Пенсии в Украине — кого ждет автоматический перерасчет выплат с 1 апреля
Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым категориям украинских граждан пенсии должны пересчитать автоматически с 1 апреля 2026 года. В Пенсионном фонде уточнили, кто именно может рассчитывать на более высокие выплаты в следующем месяце.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Кому из украинцев пересмотрят пенсии с 1 апреля

По данным Пенсионного фонда, гражданам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсионных выплат остались в дальнейшем работать и на 1 марта 2026 года приобрели два года (24 месяца) дополнительного страхового стажа, или отработали меньше такого периода, но после пересмотра или оформления пенсии прошло два года, — с 1 апреля пенсии пересчитают в автоматическом режиме.

Также, если на 1 марта текущего года гражданин приобрел не менее 24 месяцев стажа, пересмотр выплат специалисты фонда осуществят с учетом стажа. В то же время, пенсию могут исчислять с того дохода, с учетом которого пенсия уже была исчислена, или, при целесообразности, может учитывать заработок, полученный после назначения или предыдущего перерасчета пенсионной выплаты.

В случае, если после оформления или предыдущего перерасчета по состоянию на 1 марта 2026 года гражданин приобрел менее 24 месяцев стажа, перерасчет выплаты специалисты осуществят не ранее чем через два года с учетом только приобретенного стажа.

Для кого еще выплатят повышенные пенсии

Весной после осуществления перерасчета по индексации пенсии повысятся минимум на 100 грн, а максимум — на 2 595 грн. Изменения охватят большинство граждан. А именно:

  • военных пенсионеров;
  • лиц с особыми наградами;
  • получателей обычных пенсий;
  • пострадавших от производственных травм;
  • людей с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС;
  • бывших работников органов местного самоуправления.

Повысятся размеры минимальных пенсий для следующих групп:

  • для тех, кому более 70 лет — с 3613 грн до 4050 грн;
  • для лиц старше 80+ и неработающих от 65 лет с полным стажем — с 3 758 грн до 4 213 грн;
  • для граждан до 70 лет с полным стажем — с 3323 грн до 3725 грн (или с 3038 грн до 3406 грн с меньшим стажем).

Какие получат пенсии люди с инвалидностью

Кроме того, для граждан с инвалидностью будут действовать прежние правила. Выплаты весной в дальнейшем будут привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Предполагается такая доля в процентах:

  • 100% — лицам с инвалидностью первой группы;
  • 90% — лицам с инвалидностью второй группы;
  • 50% — лицам с инвалидностью третьей группы.

По нормам законодательства, пенсии по инвалидности не могут быть ниже прожиточного минимума в 2 595 грн.

Ранее мы писали, что в марте граждане смогут получить повышенные пенсионные начисления из-за роста уровня минимальных гарантий в этом году. В частности, некоторым из пенсионеров предоставят дополнительную сумму в 1,5 тыс. грн.

Еще мы рассказывали, что некоторые категории украинцев имеют право на получение размера пенсии с долей в 80% от заработной платы. Такие выплаты станут доступными уже в марте этого года.

выплаты пенсии финансовая помощь деньги помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации