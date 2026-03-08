Пенсии в Украине — кого ждет автоматический перерасчет выплат с 1 апреля

Пожилая женщина, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым категориям украинских граждан пенсии должны пересчитать автоматически с 1 апреля 2026 года. В Пенсионном фонде уточнили, кто именно может рассчитывать на более высокие выплаты в следующем месяце.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Кому из украинцев пересмотрят пенсии с 1 апреля

По данным Пенсионного фонда, гражданам, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсионных выплат остались в дальнейшем работать и на 1 марта 2026 года приобрели два года (24 месяца) дополнительного страхового стажа, или отработали меньше такого периода, но после пересмотра или оформления пенсии прошло два года, — с 1 апреля пенсии пересчитают в автоматическом режиме.

Также, если на 1 марта текущего года гражданин приобрел не менее 24 месяцев стажа, пересмотр выплат специалисты фонда осуществят с учетом стажа. В то же время, пенсию могут исчислять с того дохода, с учетом которого пенсия уже была исчислена, или, при целесообразности, может учитывать заработок, полученный после назначения или предыдущего перерасчета пенсионной выплаты.

В случае, если после оформления или предыдущего перерасчета по состоянию на 1 марта 2026 года гражданин приобрел менее 24 месяцев стажа, перерасчет выплаты специалисты осуществят не ранее чем через два года с учетом только приобретенного стажа.

Для кого еще выплатят повышенные пенсии

Весной после осуществления перерасчета по индексации пенсии повысятся минимум на 100 грн, а максимум — на 2 595 грн. Изменения охватят большинство граждан. А именно:

военных пенсионеров;

лиц с особыми наградами;

получателей обычных пенсий;

пострадавших от производственных травм;

людей с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС;

бывших работников органов местного самоуправления.

Повысятся размеры минимальных пенсий для следующих групп:

для тех, кому более 70 лет — с 3613 грн до 4050 грн;

для лиц старше 80+ и неработающих от 65 лет с полным стажем — с 3 758 грн до 4 213 грн;

для граждан до 70 лет с полным стажем — с 3323 грн до 3725 грн (или с 3038 грн до 3406 грн с меньшим стажем).

Какие получат пенсии люди с инвалидностью

Кроме того, для граждан с инвалидностью будут действовать прежние правила. Выплаты весной в дальнейшем будут привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Предполагается такая доля в процентах:

100% — лицам с инвалидностью первой группы;

90% — лицам с инвалидностью второй группы;

50% — лицам с инвалидностью третьей группы.

По нормам законодательства, пенсии по инвалидности не могут быть ниже прожиточного минимума в 2 595 грн.

