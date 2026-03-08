Пенсії в Україні — кому з українців переглянуть виплати з 1 квітня

Пенсії з 1 квітня — кому автоматично перерахують виплати
В Україні для деяких категорій громадян пенсії перерахують автоматично з 1 квітня 2026 року. У Пенсійному фонді пояснили, хто може розраховувати на вищі виплати наступного місяця.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.
Кому з українців переглянуть пенсії з 1 квітня
За даними Пенсійного фонду, громадянам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсійних виплат залишилися надалі працювати та на 1 березня 2026 року набули два роки (24 місяці) додаткового страхового стажу, або відпрацювали менше такого періоду, але після перегляду чи оформлення пенсії минулого два роки, — з 1 квітня пенсії перерахують в автоматичному режимі.
Також, якщо на 1 березня поточного року громадянин набув не менш ніж 24 місяці стажу, перегляд виплат фахівці фонду здійснять з урахуванням стажу. Водночас, пенсію можуть обчислювати із того доходу, з урахуванням якого пенсія вже була обчислена, або, за доцільності, може враховувати заробіток, отриманий після призначення чи попереднього перерахунку пенсійної виплати.
У разі, якщо після оформлення чи попереднього перерахунку станом на 1 березня 2026 року громадянин набув менш ніж 24 місяці стажу, перерахунок виплати фахівці здійснять не раніше ніж через два роки з урахуванням тільки набутого стажу.
Для кого ще виплатять підвищені пенсії
Навесні після здійснення перерахунку через індексацію пенсії підвищаться мінімум на 100 грн, а максимум — на 2 595 грн. Зміни охоплять більшість громадян. А саме:
- військових пенсіонерів;
- осіб з особливими заслугами;
- отримувачів звичайних пенсій;
- постраждалих від виробничих травм;
- людей з інвалідністю через аварію на ЧАЕС;
- колишніх працівників органів місцевого самоврядування.
Підвищаться розміри мінімальних пенсій для таких груп:
- для тих, кому понад 70 років — з 3 613 грн до 4 050 грн;
- для осіб, яким більш ніж 80+ та непрацюючих від 65 років із повним стажем — з 3 758 грн до 4 213 грн;
- для громадян до 70 років з повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн (або з 3038 грн до 3406 грн з меншим стажем).
Які отримають пенсії люди з інвалідністю
Окрім того, для громадян, які мають інвалідність, діятимуть колишні правила. Виплати навесні надалі будуть прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Передбачається така частка у відсотках:
- 100% — особам з інвалідністю першої групи;
- 90% — особам з інвалідністю другої групи;
- 50% — особам з інвалідністю третьої групи.
За нормами законодавства, пенсії з інвалідності не можуть бути нижчі за прожитковий мінімум у 2 595 грн.
