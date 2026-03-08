Відео
Головна Фінанси Пенсії з 1 квітня — кому автоматично перерахують виплати

Пенсії з 1 квітня — кому автоматично перерахують виплати

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 06:10
Пенсії в Україні — кому з українців переглянуть виплати з 1 квітня
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для деяких категорій громадян пенсії перерахують автоматично з 1 квітня 2026 року. У Пенсійному фонді пояснили, хто може розраховувати на вищі виплати наступного місяця.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію ПФУ.

Кому з українців переглянуть пенсії з 1 квітня

За даними Пенсійного фонду, громадянам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсійних виплат залишилися надалі працювати та на 1 березня 2026 року набули два роки (24 місяці) додаткового страхового стажу, або відпрацювали менше такого періоду, але після перегляду чи оформлення пенсії минулого два роки, — з 1 квітня пенсії перерахують в автоматичному режимі.

Також, якщо на 1 березня поточного року громадянин набув не менш ніж 24 місяці стажу, перегляд виплат фахівці фонду здійснять з урахуванням стажу. Водночас, пенсію можуть обчислювати із того доходу, з урахуванням якого пенсія вже була обчислена, або, за доцільності, може враховувати заробіток, отриманий після призначення чи попереднього перерахунку пенсійної виплати.

У разі, якщо після оформлення чи попереднього перерахунку станом на 1 березня 2026 року громадянин набув менш ніж 24 місяці стажу, перерахунок виплати фахівці здійснять не раніше ніж через два роки з урахуванням тільки набутого стажу.

Для кого ще виплатять підвищені пенсії  

Навесні після здійснення перерахунку через індексацію пенсії підвищаться мінімум на 100 грн, а максимум — на 2 595 грн. Зміни охоплять більшість громадян. А саме:

  • військових пенсіонерів;
  • осіб з особливими заслугами;
  • отримувачів звичайних пенсій;
  • постраждалих від виробничих травм;
  • людей з інвалідністю через аварію на ЧАЕС;
  • колишніх працівників органів місцевого самоврядування.

Підвищаться розміри мінімальних пенсій для таких груп:

  • для тих, кому понад 70 років — з 3 613 грн до 4 050 грн;
  • для осіб, яким більш ніж 80+ та непрацюючих від 65 років із повним стажем — з 3 758 грн до 4 213 грн;
  • для громадян до 70 років з повним стажем — з 3 323 грн до 3 725 грн (або з 3038 грн до 3406 грн з меншим стажем).

Які отримають пенсії люди з інвалідністю 

Окрім того, для громадян, які мають інвалідність, діятимуть колишні правила. Виплати навесні надалі будуть прив'язані до прожиткового мінімуму для непрацездатних. Передбачається така частка у відсотках: 

  • 100% — особам з інвалідністю першої групи;
  • 90% — особам з інвалідністю другої групи;
  • 50% — особам з інвалідністю третьої групи.

За нормами законодавства, пенсії з інвалідності не можуть бути нижчі за прожитковий мінімум у 2 595 грн.

Раніше ми писали, що у березні громадяни зможуть отримати підвищені пенсійні нарахування через зростання рівня мінімальних гарантій цього року. Зокрема, декому з пенсіонерів нададуть додаткову суму у 1,5 тис. грн.  

Ще ми розповідали, що деякі категорії українців мають право на отримання розміру пенсії з часткою у 80% від заробітної платні. Такі виплати стануть доступними вже у березні цього року.   

виплати пенсії фінансова допомога гроші допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
