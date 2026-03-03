Пенсия в почти 13 000 грн — кого наделили правом на повышенные выплаты весной

Пожилые люди с бумагами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Весной 2026 года для нескольких социальных групп граждан существенно повысились пенсии. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому теперь государство гарантирует минимальный размер выплат в почти 13 000 грн.

Кто будет иметь право на повышенную пенсию весной

Как отметили в Пенсионном фонде, речь идет о росте минимальной пенсионной выплаты для нетрудоспособных членов семьи погибших защитников или защитниц, а также для их детей, которым вместо пенсии назначена государственная помощь.

В предыдущем году размер минимальной гарантии для такой категории граждан составлял около 8 000 грн, весной 2026 года сумма выросла до почти 13 000 грн.

"С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жену или мужа погибшего защитника или защитницы, а также на одного ребенка погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12 810 грн на человека", — говорится в пояснении.

Кроме того, повысился минимальный уровень выплат для семей погибшего защитника, в которых пенсия назначена двум и более членам, за исключением нетрудоспособных родителей, жены или мужа, а государственная соцпомощь назначена двум и более детям погибшего.

Для такой категории граждан минимальная выплата выросла до не менее 10 020 грн на каждого члена семьи. В 2025 году при таких обстоятельствах выплачивали по 6 100 грн.

Кроме того, с 1 марта 2027 года вышеуказанные размеры будут ежегодно индексироваться.

Какие документы необходимы для оформления пенсии

Управление Пенсионного фонда осуществит автоматический перерасчет повышенных пенсионных выплат, без необходимости дополнительного обращения получателей в органы фонда.

Те, кто впервые обращается за назначением такой пенсии, должны подготовить пакет документов, который подтвердит статус семьи погибшего защитника, и, соответственно, право на государственную поддержку. Речь идет о:

паспорт, идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти военного;

справка из воинской части/выписку из приказа об обстоятельствах смерти;

справка о составе семьи/другие документы с подтверждением пребывания на содержании погибшего;

заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца;

реквизиты счета в банке.

В случае, если смерть наступила из-за ранения, контузии или увечья, полученных во время боевых действий, то надо добавить акт расследования соответствующего несчастного случая.

Подать соответствующие документы можно лично или через сайт е-услуг ПФУ или ЦПАУ.

Дополнительные гарантии для семей погибших

Украинское законодательство предусматривает предоставление таким семьям, кроме ежемесячной пенсии, право на единовременную финансовую помощь. Предусматривается выплата 15 млн грн или 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в зависимости от обстоятельств смерти).

Получить такую компенсацию можно, обратившись в соответствующий ТЦК или непосредственно в структурах, где нес службу погибший (ГУР, СБУ, Нацгвардия).

Сначала семье предоставят 20% от суммы, а остальное распределят равными частями в течение нескольких месяцев.

Ранее мы писали, что некоторые категории граждан могут получать пенсию с долей в 80% от зарплаты. Такие выплаты будут доступны уже в марте 2026 года.

Еще мы рассказывали, что весной некоторым украинцам предоставят повышенные пенсионные выплаты за счет более высокого уровня минимальных гарантий в 2026 году. В частности, некоторые из пенсионеров будут иметь право на сумму в 1,5 тыс. грн.