Главная Финансы Минимальные пенсии — кто получит почти 8 000 грн в марте

Минимальные пенсии — кто получит почти 8 000 грн в марте

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 06:10
Минимальная пенсия в марте в Украине — кому гарантируют право на повышенные выплаты
Пожилые люди и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине отдельные социальные группы населения в марте 2026 года смогут претендовать на пенсионные выплаты, которые составляют 80% от заработной платы. Также предусмотрен гарантированный минимальный размер таких выплат, ограниченный тремя прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность.

О том, кто именно имеет право на особые условия начисления пенсии, рассказывают Новини.LIVE.

Право на повышенную минимальную пенсию в марте

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в марте граждане смогут обращаться за оформлением выплат при достижении пенсионного возраста (минимально 60 лет) и наличии достаточного количества страхового стажа (33 года). По общим правилам минимальный уровень пенсии будет равен 2 595 грн.

Параллельно с этим пенсионное законодательство дает право на повышенную минимальную пенсионную выплату для отдельных работников. Речь идет о шахтерах, которые могут оформить льготную пенсию по возрасту при соблюдении следующих условий:

  1. Входили в состав государственной военизированной аварийно-спасательной службы угольной отрасли по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах/работах, где особо вредные и сложные условия;
  2. Работали на предприятиях по добыче угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых руд, полный рабочий день на подземных работах по Списку №1;
  3. Были привлечены к работе на шахтостроительных предприятиях для выполнения подземных видов работ полный рабочий день, в соответствии со Списком № 1;
  4. Если являются членами семьи вышеуказанных категорий граждан.

Таким работникам предоставляется особое право относительно страхового стажа. Необходимое количество лет трудовой деятельности может быть значительно ниже привычных требований:

  • для мужчин — достаточно иметь 25 лет стажа (не менее 10 лет на указанных работах) после 50 лет;
  • для женщин — минимально 20 лет (не менее семи с половиной лет на указанных работах) после 50 лет.

Гарантированный размер минимальной пенсии для шахтеров

Размер пенсий для таких работников независимо от места последней работы составляет 80% от зарплаты, тогда как у большинства граждан — 30% от дохода. Однако установлен нижний предел на размер пенсии, ограничивающийся тремя прожиточными минимумами для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году шахтерам повысили минимальную пенсионную выплату, в соответствии с новыми показателями закона "О Госбюджете-2026". Согласно ему, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысился до 2 595 грн (больше на 234 грн).

Если в прошлом году минимальная пенсия для таких граждан составляла 7000 грн, то в 2026 году равна 7785 грн.

Что еще стоит знать о минимальной пенсии

Благодаря изменениям в законе "О Госбюджете", в этом году пересчитали пенсии для людей с минимальными и максимальными выплатами.

Теперь гражданам гарантируют не 2 361 грн, а 2 595 грн. Минимальная пенсия равна уровню прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также претерпели изменения максимальные пенсии. Если в прошлом году больше всего платили 23 610 грн, то сейчас 25 950 грн (десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц).

Ранее мы рассказывали, на какие доплаты к пенсиям могут рассчитывать граждане ежемесячно за сверхурочный страховой стаж. Известно, что некоторые смогут получить около 700 грн.

Также писали, кому государство выплачивает помощь при выходе на пенсию. В частности, согласно закону №1058-IV, такое право имеют работники бюджетной сферы.

выплаты пенсии ПФУ деньги минимальная пенсия
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
