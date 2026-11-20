Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Даже после победы в суде пенсионерам приходится месяцами ждать свои деньги. Бывает и так, что Пенсионный фонд уже начал выплачивать, но меньше, чем рассчитывали. Теперь правила выплат по решению суда могут снова измениться. Речь идет не только о старых долгах ПФУ, но и о ежемесячных пенсиях.

Какие изменения готовятся для пенсионеров, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Сеть права".

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Почему пенсионеры долго ждут деньги от ПФУ

29 сентября Министерство социальной политики направило на согласование законопроект, который предусматривает изменения в пенсионных спорах и выплатах по решениям судов. Одно из изменений касается судебных дел. Если в ходе рассмотрения возникнет вопрос о соответствии той или иной нормы Конституции, суд сможет приостановить дело до завершения проверки. Для пенсионеров это грозит дополнительным ожиданием. Ведь пока вопрос решается, люди могут оставаться без перерасчета.

Если же пенсионер уже выиграл суд, а ПФУ затягивает с исполнением решения, в некоторых случаях можно просить суд изменить способ его исполнения.

Сможет ли ПФУ платить меньше, чем присудил суд

Еще одно изменение касается денег, которые Пенсионный фонд задолжал пенсионерам по решениям судов. Сейчас человек может выиграть дело и получить решение, согласно которому ПФУ должен выплатить ему определенную сумму. Но между решением суда и получением денег иногда проходит немало времени.

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Минсоцполитики предлагает выплачивать такие долги в зависимости от того, сколько денег есть в бюджете Пенсионного фонда. Выплаты хотят распределять между пенсионерами пропорционально, по специальному перечню. Речь идет не только о старых задолженностях, но и о ежемесячной разнице между пенсией, которую человек получает сейчас, и суммой, установленной судом.

Также предложения касаются судебных решений, начиная с 2013 года. Даже если суд присудил пенсионеру определенную сумму, получить все деньги сразу может быть сложно. Выплаты будут зависеть от того, сколько средств выделят Пенсионному фонду. Пока также непонятно, как новые правила будут применяться к судебным решениям, которые уже вступили в силу.

Что хотят изменить в военных пенсиях

Отдельные изменения касаются военных пенсионеров, которые через суд добивались выплаты полной пенсии без уменьшения ее части по специальным коэффициентам. Сейчас постановление Кабмина № 1778 предусматривает такие коэффициенты для части пенсии, превышающей десять прожиточных минимумов. Из-за этого часть военных пенсионеров обращалась в суд, чтобы получать выплаты без сокращения.

Верховный Суд по делу № 580/1002/26 постановил, что Кабмин не имел права ограничивать военные пенсии таким образом лишь своим постановлением. Теперь Минсоцполитики предлагает закрепить эти коэффициенты непосредственно в законе. Однако ограничения пенсий коснутся не всех. Для отдельных категорий планируется оставить исключения. Среди них — участники обороны Украины и семьи погибших.

Станет ли сложнее заставить ПФУ выполнить решение суда

Еще одна проблема, с которой сталкиваются пенсионеры: Пенсионный фонд проиграл суд, но деньги так и не выплатил. В таких случаях люди могут вновь обращаться в суд и требовать, чтобы ПФУ исполнил решение.

Сейчас за неисполнение судебного решения руководителя соответствующего органа Пенсионного фонда могут оштрафовать. Но Минсоцполитики предлагает изменить эти правила.

Во-первых, суд сможет решать, нужно ли вообще штрафовать руководителя ПФУ. Во-вторых, если Пенсионный фонд объяснит задержку отсутствием средств в бюджете, штраф предлагают не налагать. Поэтому даже после победы в суде добиться выплаты станет сложнее.

Какие еще изменения готовят для военных пенсионеров

В законопроекте есть еще два предложения, касающихся военных. Первое — изменить максимальную сумму дохода, с которой начисляется единый социальный взнос. Для военных ее предлагают уменьшить с 20 до 15 минимальных зарплат.

Второе касается индексации военных пенсий. Минсоцполитики хочет закрепить правило, согласно которому Кабмин будет определять, когда, как и на сколько повышать такие пенсии при индексации.

Пока это лишь предложения. Документ еще предстоит согласовать и рассмотреть в Верховной Раде. Поэтому окончательные правила могут отличаться от тех, которые предлагаются сейчас.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому доплачивают к пенсии за сверхнормативный стаж и как могут измениться суммы в 2027 году. За каждый дополнительный год работы начисляется 1% прожиточного минимума, а после повышения этого показателя доплата вырастет до 28,78 гривен в год. Для этого стаж должен превышать 30 лет у женщин или 35 лет у мужчин.

Также Новини.LIVE писали, из-за каких нарушений украинцы могут остаться без пенсии. Мужчинам в возрасте 25–60 лет с II и III группами инвалидности необходимо повторно пройти медицинскую оценку, а пенсионерам, проживающим за рубежом, — физическую идентификацию до 31 декабря. Кроме того, выплаты могут приостановить, если картой не пользовались шесть месяцев подряд.