Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Навіть після перемоги в суді пенсіонерам доводиться місяцями чекати на свої гроші. Буває й так, що Пенсійний фонд уже почав платити, але менше, ніж розраховували. Тепер правила виплат за рішенням суду можуть знову змінитися. Йдеться не лише про старі борги ПФУ, а й про щомісячні пенсії.

Які зміни готують пенсіонерам, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Мережу права".

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Чому пенсіонери довго чекають на гроші від ПФУ

29 вересня Міністерство соціальної політики направило на погодження законопроєкт, який передбачає зміни у пенсійних спорах та виплатах за рішеннями судів. Одна зі змін стосується судових справ. Якщо під час розгляду виникне питання, чи відповідає певна норма Конституції, суд зможе призупинити справу до завершення перевірки. Для пенсіонерів це загрожує додатковим очікуванням. Адже поки питання вирішують, люди можуть залишатися без перерахунку.

Якщо ж пенсіонер уже виграв суд, а ПФУ затягує з виконанням рішення, у деяких випадках можна просити суд змінити спосіб його виконання.

Чи зможе ПФУ платити менше, ніж присудив суд

Ще одна зміна стосується грошей, які Пенсійний фонд заборгував пенсіонерам за рішеннями судів. Зараз людина може виграти справу й отримати рішення, за яким ПФУ повинен виплатити їй певну суму. Але між рішенням суду та отриманням грошей іноді минає чимало часу.

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Мінсоцполітики пропонує виплачувати такі борги залежно від того, скільки грошей є в бюджеті Пенсійного фонду. Виплати хочуть розподіляти між пенсіонерами пропорційно, за спеціальним переліком. Йдеться не лише про старі борги, а й про щомісячну різницю між пенсією, яку людина отримує зараз, і сумою, визначеною судом.

Також пропозиції стосуються судових рішень починаючи з 2013 року. Навіть якщо суд присудив пенсіонеру певну суму, отримати всі гроші одразу може бути складно. Виплати залежатимуть від того, скільки коштів виділять Пенсійному фонду. Поки також незрозуміло, як нові правила застосовуватимуть до судових рішень, які вже набрали чинності.

Що хочуть змінити у військових пенсіях

Окремі зміни стосуються військових пенсіонерів, які через суд домагалися виплати повної пенсії без зменшення її частини за спеціальними коефіцієнтами. Зараз постанова Кабміну №1778 передбачає такі коефіцієнти для частини пенсії, яка перевищує десять прожиткових мінімумів. Через це частина військових пенсіонерів зверталася до суду, щоб отримувати виплати без скорочення.

Верховний Суд у справі №580/1002/26 вирішив, що Кабмін не мав права обмежувати військові пенсії таким способом лише своєю постановою. Тепер Мінсоцполітики пропонує прописати ці коефіцієнти безпосередньо в законі. Але обмеження пенсій стосуватимуться не всіх. Для окремих категорій хочуть залишити винятки. Серед них — учасники захисту України та сім'ї загиблих.

Чи стане складніше змусити ПФУ виконати рішення суду

Ще одна проблема, з якою стикаються пенсіонери: Пенсійний фонд програв суд, але гроші так і не виплатив. У таких випадках люди можуть знову звертатися до суду й вимагати, щоб ПФУ виконав рішення.

Зараз за невиконання судового рішення керівника відповідного органу Пенсійного фонду можуть оштрафувати. Але Мінсоцполітики пропонує змінити ці правила.

По-перше, суд зможе вирішувати, чи потрібно взагалі штрафувати керівника ПФУ. По-друге, якщо Пенсійний фонд пояснить затримку відсутністю грошей у бюджеті, штраф пропонують не накладати. Тож навіть після перемоги в суді домогтися виплати стане важче.

Які ще зміни готують для військових пенсіонерів

У законопроєкті є ще дві пропозиції, які стосуються військових. Перша — змінити максимальну суму доходу, з якої нараховують єдиний соціальний внесок. Для військових її пропонують зменшити з 20 до 15 мінімальних зарплат.

Друга стосується індексації військових пенсій. Мінсоцполітики хоче закріпити правило, за яким Кабмін визначатиме, коли, як і на скільки підвищувати такі пенсії під час індексації.

Поки це лише пропозиції. Документ ще мають погодити та розглянути у Верховній Раді. Тому остаточні правила можуть відрізнятися від тих, які пропонують зараз.

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