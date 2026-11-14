Пожилая женщина за столом. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает дополнительную финансовую поддержку для пожилых граждан, имеющих значительный страховой стаж. В случае превышения нормы — начисляются специальные доплаты к пенсии в зависимости от количества дополнительных лет. Ожидается, что такие надбавки будут пересмотрены с 2027 года.

О том, какие суммы обещают, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что стоит знать о сверхурочном страховом стаже в Украине

По данным ПФУ, порядок начисления доплат за сверхнормативный страховой стаж (надстаж) регулирует статья 28 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ей, размер надбавок зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Каждый "лишний" год стажа гарантирует 1% от этого показателя.

Правила назначения надбавок за сверхнормативный страховой стаж различаются для мужчин и женщин. А именно:

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Сверхстажем для женщин считается более 30 лет официальной работы; Сверхстажем для мужчин считается наличие более 35 лет официальной трудовой деятельности.

Тем, кто отложит выход на пенсию, размер доплаты определят исходя из уровня прожиточного минимума, действовавшего на дату оформления выплаты. Если же они завершат трудовую деятельность, сумму пересчитают по актуальным данным о прожиточном минимуме.

Что будет с надбавками за сверхстаж в 2027 году

Правительство заложило в проект закона № 16000 "О Государственном бюджете-2027" повышение уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с января следующего года. Если документ будет поддержан во втором чтении с утвержденным показателем, то надбавки к пенсии за сверхнормативный страховой стаж для граждан увеличатся.

Кабмин предлагает повысить прожиточный минимум с 2 595 грн до 2 878 грн с 2027 года. Это означает, что надбавка увеличится с 25,95 грн до 28,78 грн в месяц.

В частности, в случае превышения нормы страхового стажа на пять лет — надбавка составит 143,9 грн вместо 129,75 грн.

Правила назначения надбавки к пенсии

При наличии информации о стаже работника в реестре застрахованных лиц (в цифровом виде) подача заявления о начислении надбавки не потребуется. В таких условиях начисление произойдет автоматически.

Если данных о стаже нет, то необходимо будет подтвердить каждый отработанный месяц стажа. Записи в бумажной трудовой книжке до 1 января 2004 года требуют отдельного внимания и дополнительного подтверждения официальной работы.

Если надбавку не начислят, потребуется:

Получить выписку о стаже — форма ОК-5/ОК-7 в сервисе "Дия" или на сайте ПФУ, где будут видны незачтенные годы.

Собрать справки, которые смогут подтвердить "утраченные" периоды работы (справки с работы, архивные выписки, военный билет, документы об обучении).

Подать заявление и документы в отделение ПФУ или дистанционно через электронный кабинет для пересмотра надбавки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому предусмотрено начисление повышенной пенсии в ноябре. Почти 7 000 минимальных пенсий назначают больным лучевой болезнью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность. Назначение более высокой пенсии происходит независимо от наличия стажа.

Еще Новини.LIVE писали о том, что граждане в дальнейшем могут получать пенсию после трудоустройства. Однако существует риск потери права на некоторые надбавки, которые государство гарантирует только неработающим лицам. Нарушение этого требования грозит образованием задолженности и необходимостью возвращать излишне начисленные суммы.