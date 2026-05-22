Пенсии для лиц I-III групп инвалидности: ждать ли пересмотра выплат в июне

Пожилой гражданин, деньги. Фото: Новини.LIVE Коллаж: Новини.LIVE

Государство даже на фоне войны продолжает поддерживать людей с инвалидностью, полноценно производя начисление пенсионных выплат. Известно, не изменятся ли соответствующие выплаты гражданам, бывшим военным, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, участникам боевых действий (УБД) в июне 2026 года.

О том, на какие выплаты смогут рассчитывать украинцы в следующем месяце, рассказывают Новини.LIVE.

Какие поступят суммы пенсий по инвалидности в июне

В начале весны украинцам планово пересмотрели пенсионные выплаты по инвалидности на основании постановления правительства №236. В результате ряд категорий граждан получил право на повышенные суммы.

В то же время, до конца года пересмотр соответствующих выплат для лиц с инвалидностью, бывших военных, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и УБД не предусматривается, а потому в июне граждане получат суммы на прежнем уровне.

Пенсии по инвалидности для бывших военных

Вопрос начисления выплат регулирует статья 22 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц". Суммы зависят от воинских званий и группы инвалидности.

Читайте также:

В частности, военные рядовой службы и матросы, проходившие срочную службу, получат следующие суммы ежемесячного содержания:

первая группа — 8 116 грн (весной выплата повысилась до 876 грн);

вторая группа — 7 446 грн (сумма выросла на 803 грн);

третья группа — 7 100 грн (выплата повысилась на 766 грн).

В то же время, социальные гарантии для других категорий военных пенсионеров с инвалидностью, не относящихся к вышеуказанному рядовому составу срочной военной службы, предусмотрены:

для первой группы — 7 438 грн (весной выросли на 802 грн);

для второй группы — 7 100 грн (доплатили 766 грн);

для третьей группы — 6 761 грн (выплата выросла 729 грн).

В июне пересмотр таких выплат также не ожидается.

Пенсии по инвалидности для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС

Вопрос выплат для граждан, чья инвалидность напрямую связана с катастрофой на ЧАЭС, регулирует закон "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Украинцы, у которых есть статус лица с инвалидностью в результате Чернобыльской аварии, получат следующие суммы:

первая группа — 11 048 грн (весной выплата выросла на 1 192 грн);

вторая группа — 8 838 грн (повысилась на 954 грн);

третья группа — 6 813 грн (сумма выросла на 735 грн);

дети с инвалидностью — 6 813 грн (доплатили 735 грн).

По данным ПФУ, соответствующие суммы не будут повышаться в следующем месяце.

Пенсии по инвалидности для участников боевых действий

Выплаты для УБД производятся на основе постановлений правительства №236 и №656. В июне граждане с таким статусом, которые получили инвалидность из-за военных действий, получат следующие минимальные суммы:

для первой группы инвалидности — 18 885 грн;

для второй группы инвалидности — 15 494 грн;

для третьей группы инвалидности — 10 625 грн;

для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства — 6 197 грн.

Как оформить пенсию по инвалидности

По информации Пенсионного фонда, граждане при наличии установленной группы инвалидности могут представлять документы для оформления пенсии как лично, так и дистанционно.

В частности, это можно сделать на портале электронных услуг ПФУ. Для этого нужно пройти авторизацию в личном кабинете с помощью квалифицированной е-подписи. Там нужно заполнить заявление и добавить копии документов.

Список документов прописан в постановлении №22-1 ПФУ от 25.11.2005 года. Необходимо позаботиться, чтобы размер файла с документом не превышал 1 Мб (допускаются форматы PDF, PNG, JPG).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне несколько категорий граждан получат пенсию, превышающую максимально допустимый уровень. Даже с ограничениями на время военного положения им предусматривается начисление сумм, которые будут существенно выше 26 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, кто имеет право на прибавку к пенсии в 40%. В Пенсионном фонде пояснили, что дополнительная помощь для пожилых людей предоставляется, если нуждаются в регулярном постороннем уходе. Для ее оформления необходимо получить специальную справку от врача.