Пенсії для осіб І-ІІІ груп інвалідності: чи чекати перегляду виплат у червні

Громадянин похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Держава навіть на тлі війни продовжує підтримувати людей з інвалідністю, повноцінно здійснюючи нарахування пенсійних виплат. Відомо, чи не зміняться відповідні виплати для громадян, колишніх військових, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій (УБД) у червні 2026 року.

Про те, на які виплати зможуть розраховувати українці наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.

Які надійдуть суми пенсій з інвалідності у червні

На початку весни українцям планово переглянули пенсійні виплати з інвалідності на підставі постанови уряду №236. У результаті низка категорій громадян отримала право на підвищені суми.

Водночас, до кінця року перегляду відповідних виплат для осіб з інвалідністю, колишніх військових, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та УБД не передбачається, а тому у червні громадяни отримають суми на колишньому рівні.

Пенсії з інвалідності для колишніх військових

Питання нарахування виплат регулює стаття 22 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб". Суми залежать від військових звань та групи інвалідності.

Читайте також:

Зокрема, військові рядової служби та матроси, які проходили строкову службу, отримають такі суми щомісячного утримання:

перша група — 8 116 грн (навесні виплата підвищилась до 876 грн);

друга група — 7 446 грн (сума зросла на 803 грн);

третя група — 7 100 грн (виплата підвищилась на 766 грн).

Водночас, соціальні гарантії для інших категорій військових пенсіонерів з інвалідністю, які не належать до вищевказаного рядового складу строкової військової служби, передбачені наступні:

для першої групи — 7 438 грн (навесні зросли на 802 грн);

для другої групи — 7 100 грн (доплатили 766 грн);

для третьої групи — 6 761 грн (виплата зросла 729 грн).

У червні перегляду таких виплат також не очікується.

Пенсії з інвалідності для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Питання виплат для громадян, чия інвалідність безпосередньо пов’язана з катастрофою на ЧАЕС, регулює закон "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Українці, у яких є статус особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської аварії, отримають наступні суми:

перша група — 11 048 грн (навесні виплата зросла на 1 192 грн);

друга група — 8 838 грн (підвищилась на 954 грн);

третя група — 6 813 грн (сума зросла на 735 грн);

діти з інвалідністю — 6 813 грн (доплатили 735 грн).

За даними ПФУ, відповідні суми не підвищуватимуть наступного місяця.

Пенсії з інвалідності для учасників бойових дій

Виплати для УБД відбуваються на основі постанов уряду №236 і №656. У червні громадяни з таким статусом, які отримали інвалідність через воєнні дії, отримають такі мінімальні суми:

для першої групи інвалідності — 18 885 грн;

для другої групи інвалідності — 15 494 грн;

для третьої групи інвалідності — 10 625 грн;

для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності — 6 197 грн.

Як оформити пенсію з інвалідності

За інформацією Пенсійного фонду, громадяни за наявності встановленої групи інвалідності можуть подавати документи для оформлення пенсії як особисто, так і дистанційно.

Зокрема, онлайн це можна зробити на порталі електронних послуг ПФУ. Для цього потрібно пройти авторизацію в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого е-підпису. Там треба заповнити заяву та додати копії документів.

Список документів прописаний у постанові №22-1 ПФУ від 25.11.2005 року. Необхідно подбати про те, щоб розмір файлу з документом не перевищував 1 Мб (допускаються формати PDF, PNG, JPG).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у червні кілька категорій громадян отримають пенсію, що перевищуватиме максимально допустимий рівень. Навіть з обмеженнями на час воєнного стану їм передбачається нарахування сум, що будуть суттєво вищі за 26 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, хто має право на надбавку до пенсії у 40%. У Пенсійному фонді пояснили, що додаткова допомога для осіб похилого віку надається, якщо потребують регулярного стороннього догляду. Для її оформлення необхідно отримати спеціальну довідку від лікаря.