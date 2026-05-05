Пенсия по инвалидности в Украине: почему ПФУ может отказать и как действовать

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может не учитывать данные в расчетах, назначить минимум или вообще отказать в оформлении пенсии по инвалидности. Известно, когда у граждан могут возникнуть проблемы с назначением такого вида пенсии и как действовать.

О том, какие необходимо знать нюансы людям с инвалидностью, рассказывает издание Новини.LIVE.

Почему могут отказать в назначении пенсии по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают на основе установленного соответствующего статуса и страхового стажа. Пенсионный фонд сообщает, что стаж может колебаться от одного до 15 лет в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Однако, согласно информации ПФУ, фонд может отказать в оформлении пенсии по инвалидности: в основном из-за формальных причин или спорных моментов в представленной документации. Среди ключевых оснований:

отсутствие или представление не того документа, подтверждающего инвалидность;

не учтена часть страхового стажа в связи с ошибками в трудовой книжке, отсутствием печатей, расхождений в датах/персональной информации;

нет подтверждения взносов за отдельные периоды, из-за чего стажа может не хватать;

ПФУ неправильно мог применить нормы закона №1058-IV/не учел отдельные периоды работы.

Также бывают ситуации, когда гражданину необходим перерасчет, поскольку инвалидность уже есть, однако в пенсионном деле она не отражена в связи с тем, что в Пенсионный фонд не обращались по вопросу перерасчета или был предоставлен отказ. Это также может повлиять на сумму пенсии по инвалидности.

Для подтверждения инвалидности для пенсионных расчетов ПФУ принимает во внимание базовый официальный документ экспертной команды по установлению группы инвалидности, срока и причины. Кроме того, для фонда важна следующая информация:

дата назначения группы инвалидности, с которой часто начинают считать начало выплат;

группу (I, II или III), от которой зависит подход в расчете суммы пенсии по инвалидности;

срок действия (бессрочно/на определенный период).

Есть разница между видами инвалидности. В частности, пенсию по инвалидности вследствие общего заболевания назначают по общим правилам закона №1058-IV и зависит от стажа и группы. Так, если человеку установили вторую группу инвалидности, сумма пенсии не будет одинаковой для всех, ведь зависит от оснований назначения, количества и статуса (инвалидность с детства, инвалидность из-за войны, право на надбавки).

Как действовать в случае отказа со стороны Пенсионного фонда

Если человек получил отказ, то необходимо действовать следующим образом:

Требовать письменного решения Пенсионного фонда для доказательства факта отказа и причины; Проверить расхождения: справку от экспертной комиссии, дату установления, группу, стаж, доход, периоды работы, уплаченные взносы. Трудности могут возникнуть из-за технической ошибки, которая может занизить начисление пенсии по инвалидности.

Далее можно подать жалобу в административном порядке. Согласно правилам Пенсионного фонда, жалобу необходимо подавать в вышестоящий орган в течение одного года с момента вынесения решения, однако не позднее одного месяца с даты, когда человек с ним ознакомился.

Если отказ не отменили, то дальше можно обратиться в суд. Также административное обжалование не является обязательным этапом. Гражданин может обратиться в суд сразу.

