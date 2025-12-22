Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Терминалы Ощадбанка работают со сбоями — что не так с техникой

Терминалы Ощадбанка работают со сбоями — что не так с техникой

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 06:01
В Ощадбанке возникают перебои в работе с терминалами — на что жалуются клиенты
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Многим украинцам известны ситуации с неисправностями банкоматов различных банков, когда при пополнении, например, банковской карты, устройство принимает деньги, но на счет они не поступают. Но оказывается, что с платежными терминалами тоже могут возникать проблемы.

Об одном из таких случаев, который произошел с терминалом Ощадбанка, рассказала пользовательница на сайте Минфин.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о проблеме

Как пояснила женщина, на одном из устройств в магазине, в котором она работает, возникла ошибка криптографии, поэтому люди не могли воспользоваться услугами терминала. После звонка на "горячую" линию в банке пообещали, что через три дня должен прибыть специалист, однако ждать его пришлось две недели.

"Приехал "специалист". Что-то там потискал на терминале и вышел из магазина, сел в машину и сидит (а люди то идут). Через 20 минут заходит и снова, что-то себе там тычет. Потыцал, пощелкал и пошел на выход. Я спросила он уже все сделал, сказал через 20 минут зайдет снова. Ну ок, жду. Заходит снова и, о чудо — терминал заработал, как надо", — говорится в сообщении.

Женщина пишет, что вскоре на терминале возникла проблема с цифрой "7". На этот раз звонок на "горячую" линию ни к чему не привел: ожидать ответа пришлось более 20 минут, при этом разобраться с ситуацией менеджеры так и не смогли.

Поэтому после этого продавщица решила описать ситуацию в чате GPT, где и получила пошаговую инструкцию для того, чтобы исправить ошибку с криптографией. В то же время она сетует, что неисправности с терминалами Ощадбанка возникают очень часто.

"Проблемы возникают постоянно, я написала только о 2 случаях, если я начну писать обо всех, то просто не хватит целого дня", — отметила автор.

Что еще стоит знать

Напомним, что в случае потери денег при пополнении через терминалы Ощадбанка, клиент должен обратиться в отделение банка и подать соответствующее заявление, чтобы было проведено расследование по спорной операции.

После этого банк проведет инкассацию, проверит остатки денег в банкомате, и саму операцию. Если излишек будет — деньги переведут на счет, который клиент укажет в своем заявлении.

Ранее мы рассказывали о депозитах в Ощадбанке. Некоторые клиенты сообщали, что получить свои деньги обратно довольно проблематично. Узнавайте также, как будет работать Ощадбанк с 30 декабря 2025 года.

Ощадбанк банки банкоматы терминалы банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации