В Ощадбанке возникают перебои в работе с терминалами — на что жалуются клиенты

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Многим украинцам известны ситуации с неисправностями банкоматов различных банков, когда при пополнении, например, банковской карты, устройство принимает деньги, но на счет они не поступают. Но оказывается, что с платежными терминалами тоже могут возникать проблемы.

Об одном из таких случаев, который произошел с терминалом Ощадбанка, рассказала пользовательница на сайте Минфин.

Подробнее о проблеме

Как пояснила женщина, на одном из устройств в магазине, в котором она работает, возникла ошибка криптографии, поэтому люди не могли воспользоваться услугами терминала. После звонка на "горячую" линию в банке пообещали, что через три дня должен прибыть специалист, однако ждать его пришлось две недели.

"Приехал "специалист". Что-то там потискал на терминале и вышел из магазина, сел в машину и сидит (а люди то идут). Через 20 минут заходит и снова, что-то себе там тычет. Потыцал, пощелкал и пошел на выход. Я спросила он уже все сделал, сказал через 20 минут зайдет снова. Ну ок, жду. Заходит снова и, о чудо — терминал заработал, как надо", — говорится в сообщении.

Женщина пишет, что вскоре на терминале возникла проблема с цифрой "7". На этот раз звонок на "горячую" линию ни к чему не привел: ожидать ответа пришлось более 20 минут, при этом разобраться с ситуацией менеджеры так и не смогли.

Поэтому после этого продавщица решила описать ситуацию в чате GPT, где и получила пошаговую инструкцию для того, чтобы исправить ошибку с криптографией. В то же время она сетует, что неисправности с терминалами Ощадбанка возникают очень часто.

"Проблемы возникают постоянно, я написала только о 2 случаях, если я начну писать обо всех, то просто не хватит целого дня", — отметила автор.

Что еще стоит знать

Напомним, что в случае потери денег при пополнении через терминалы Ощадбанка, клиент должен обратиться в отделение банка и подать соответствующее заявление, чтобы было проведено расследование по спорной операции.

После этого банк проведет инкассацию, проверит остатки денег в банкомате, и саму операцию. Если излишек будет — деньги переведут на счет, который клиент укажет в своем заявлении.

