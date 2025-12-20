Видео
Клиентка Ощадбанка пожаловалась на карту киевлянина — детали

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 06:10
Карта киевлянина в Ощадбанке — что не понравилось клиентке
Женщина с карточкой киевлянина. Фото: УНИАН

Государственный Ощадбанк является единственным банком, который предоставляет людям с инвалидностью и пенсионерам транспортную карту. При этом финучреждение до сих пор не создало для клиентов возможность перевыпускать карту онлайн, что создает большие неудобства для многих украинцев.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Подробнее о ситуации

Заметим, что в своей жалобе, которую женщина опубликовала на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook речь шла, наверное, о "карточке киевлянина". Именно владельцы этих карточек ездят бесплатно или со скидками в общественном транспорте в Киеве.

При этом, по мнению женщины, банк не обеспечивает полный сервис своим клиентам, поскольку Ощадбанк:

  • не позволяет перевыпуск карты онлайн;
  • требует обязательного личного присутствия в отделении;
  • не осуществляет доставку карт курьером или по почте;
  • полностью игнорирует факт, что часть людей физически не способна явиться в отделение.

"Государство делегировало социальные льготы банку, который сделал их фактически недосягаемыми", — написала она.

Реакция банка

Один из представителей финансового учреждения отреагировал на жалобу женщины. Он написал, что заказать "карту киевлянина" клиенты могут дистанционно — в контакт-центре. При этом в банке признали, что забрать изготовленную карточку люди могут только лично в отделении или предоставив доверенность.

"Но это мы исправим, реализовав доставку по почте/курьером", — говорится в сообщении.

Как оформить "карточку киевлянина" в 2025 году

Сделать это можно в отделениях Ощадбанка, если предоставить следующие документы:

  • паспорт или документ, который его заменяет;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий статус льготника (для киевлян-льготников);
  • справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников);
  • цветное фото 3х4 (при условии отсутствия качественного фото, вклеенного в паспорте).

Киевлянам-льготникам эту карточку предоставляют бесплатно.

Ранее стало известно, что в Киеве заработает новая льготная транспортная карта для проезда в общественном транспорте. Получить ее смогут люди, которые не живут в столице. Узнавайте также, как долго будет идти перевод с карты на карту Ощадбанка.

Ощадбанк банки карта киевлянина банкнота карточка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
