Ощадбанк запретил один из способов оплаты — детали

Банковское отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В кассах отделений госфинучреждения "Ощадбанк" не допускаются некоторые способы расчета за предоставленные услуги. Так, невозможно осуществить оплату с помощью современной популярной технологии PayPass.

Об этом стало известно из сообщения на портале "Минфин" в разделе отзывов о работе банков в Украине.

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Проблемы с оплатой PayPass

Как отметила одна из клиенток, она решила обратиться в кассу отделения Ощадбанка для осуществления определенной оплаты.

Однако процедура оказалась длительной и закончилась ничем, поскольку кассир отказала в попытке осуществить расчет технологией PayPass.

Оказалось, что, по правилам, к оплате допускается исключительно физическая карта или наличные.

На горячей линии женщине посоветовали выпустить дополнительную карту, подтвердив отсутствие возможности производить оплату через технологию PayPass.

"...кассир спросила как буду платить? Я ответила, что картой через Pay Pass. На что получила ответ, что это невозможно сделать, нужно только наличными или иметь при себе пластиковую карту. Я спросила, зачем пластиковая карта, ответ — для идентификации. Я говорю: "Вот паспорт для идентификации". Кассиру не подходит. Оплатить Pay Pass нельзя. Со слов сотрудника — служба безопасности запретила использовать Pay Pass. Серьезно? Pay Pass используется с 2003 года, то есть 22 года назад...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать о системе PayPass

PayPass является бесконтактной технологией, позволяющей делать расчеты в одно касание. Для этого нужно просто прикоснуться картой MasterCard PayPass, специальным браслетом, часами или смартфоном к терминалу на кассе.

В частности, на смартфоне можно самому легко активировать бесконтактную оплату, включив NFC (связь малого радиуса действия). А именно:

нужно открыть программу "Параметры" на телефоне;

выбрать подключенные устройства "Параметры подключения NFC";

включить параметр "Использовать NFC".

Ранее мы рассказывали, что в Ощадбанке действуют усложненные условия возврата средств, потерянных в банкоматах или терминалах. Процедура предусматривает предоставление заявлений в то отделение, где был открыт счет.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке в рамках финмониторинга блокируют счета клиентам. Из-за этого некоторые месяцами не имеют возможности пользоваться собственными деньгами.