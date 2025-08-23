Повлияет ли на субсидию денежная помощь в 5 тысяч гривен семьям первоклассников

Как Пакунок школяра повлияет на назначение субсидии — ответ ПФУ
Одноразовая денежная помощь в пять тысяч гривен, которую будут получать родители первоклассников в рамках программы Пакунок школяра, не повлияет на совокупный доход семьи при оформлении жилищной субсидии.
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Пакунок школяра и жилищная субсидия
Как отмечается, Кабмин Украины предусмотрел, что предоставление единовременной денежной помощи ученикам первых классов не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи.
В ПФУ также напомнили, что в совокупный доход домохозяйства, который исчисляется для оформления жилищной субсидии, входят:
- зарплата;
- пенсия;
- стипендия (кроме социальной);
- социальные выплаты;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты;
- денежные переводы из-за границы;
- дивиденды от ценных бумаг;
- другие доходы;
- средства от аренды земли, продажи имущества.
О чем еще стоит знать
Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), если заключат официальный договор об аренде жилья и зарегистрируют документ в ПФУ, получат от государства частичную компенсацию на оплату квартиры или дома.
Размер компенсации зависит от доходов ВПЛ:
- украинцам со стабильным заработком государство предоставит частичную компенсацию;
- малообеспеченные семьи могут рассчитывать на полную компенсацию.
В последнем случае арендатор фактически не тратит собственные деньги на квартиру, ведь за него это делает государство.
