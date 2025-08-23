Повлияет ли на субсидию денежная помощь в 5 тысяч гривен семьям первоклассников

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Одноразовая денежная помощь в пять тысяч гривен, которую будут получать родители первоклассников в рамках программы Пакунок школяра, не повлияет на совокупный доход семьи при оформлении жилищной субсидии.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пакунок школяра и жилищная субсидия

Как отмечается, Кабмин Украины предусмотрел, что предоставление единовременной денежной помощи ученикам первых классов не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения всех видов социальной помощи.

В ПФУ также напомнили, что в совокупный доход домохозяйства, который исчисляется для оформления жилищной субсидии, входят:

зарплата;

пенсия;

стипендия (кроме социальной);

социальные выплаты;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы;

средства от аренды земли, продажи имущества.

О чем еще стоит знать

Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ), если заключат официальный договор об аренде жилья и зарегистрируют документ в ПФУ, получат от государства частичную компенсацию на оплату квартиры или дома.

Размер компенсации зависит от доходов ВПЛ:

украинцам со стабильным заработком государство предоставит частичную компенсацию;

малообеспеченные семьи могут рассчитывать на полную компенсацию.

В последнем случае арендатор фактически не тратит собственные деньги на квартиру, ведь за него это делает государство.

