Пакунок малюка 2025 — как получить денежную компенсацию

Родители с новорожденным ребенком. Фото: УНИАН

Кабмин Украины вернул денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи за "Пакунок малюка". Поэтому теперь у родителей не будет проблем с получением выплат.

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Денежная компенсация за "Пакунок малюка" — о чем стоит знать

По информации нардепа, механизм выплат будет таким:

полученные от государства деньги украинцы смогут потратить только в специальных магазинах, которые присоединились к программе;

денежная компенсация пока выплачивается через государственный "ПриватБанк", но чуть позже будут подписаны договоры с другим финансовыми учреждениями.

"До сентября 2025 года должны создать специальную систему, которая облегчит учет выплат и помощи", — написал Гончаренко.

"Пакунок малюка" 2025 — как получить

Набор выдают:

биологическим родителям;

усыновителям;

патронатным воспитателям;

родителям-воспитателям.

"Пакунок малюка" родители должны получить после рождения ребенка. Его выдают еще во время пребывания роженицы в роддоме. Если в медучреждении не будет наборов, заказать его можно в органах социальной защиты или в ЦПАУ по месту жительства. Сделать это нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Если ребенок появился на свет не в роддоме, тогда родители подают:

заявку;

свидетельство о рождении;

справку, которая подтверждает факт рождения.

Последний документ можно получить в медучреждении.

Деньги вместо "Пакунка малюка" — какая сумма

Для получения денежной компенсации родителям нужно написать отказ от "Пакунка малюка" в роддоме или в ближайшем отделении соцзащиты.

Выплату назначат, если обращение подать не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Обратиться за денежной компенсацией можно:

отправив заявление и документы по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;

при получении комплексной услуги "єМалятко".

Размер денежной помощи — три прожиточных минимума для детей в возрасте до шести лет. По состоянию на 2025 год это 7 689 грн.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, сколько в Украине выплачивают родителям за рождение детей. Денежные начисления продолжаются в течение 37 месяцев.

Также напомним, что некоторые граждане в феврале могут получить выплату в более 10 тыс. грн. Известно, кто имеет право претендовать на эту финансовую помощь.