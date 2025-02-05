Пакунок малюка 2025 — как получить денежную компенсацию

Пакунок малюка — какой будет денежная компенсация в 2025 году
Кабмин Украины вернул денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи за "Пакунок малюка". Поэтому теперь у родителей не будет проблем с получением выплат.
Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Денежная компенсация за "Пакунок малюка" — о чем стоит знать
По информации нардепа, механизм выплат будет таким:
- полученные от государства деньги украинцы смогут потратить только в специальных магазинах, которые присоединились к программе;
- денежная компенсация пока выплачивается через государственный "ПриватБанк", но чуть позже будут подписаны договоры с другим финансовыми учреждениями.
"До сентября 2025 года должны создать специальную систему, которая облегчит учет выплат и помощи", — написал Гончаренко.
"Пакунок малюка" 2025 — как получить
Набор выдают:
- биологическим родителям;
- усыновителям;
- патронатным воспитателям;
- родителям-воспитателям.
"Пакунок малюка" родители должны получить после рождения ребенка. Его выдают еще во время пребывания роженицы в роддоме. Если в медучреждении не будет наборов, заказать его можно в органах социальной защиты или в ЦПАУ по месту жительства. Сделать это нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.
Если ребенок появился на свет не в роддоме, тогда родители подают:
- заявку;
- свидетельство о рождении;
- справку, которая подтверждает факт рождения.
Последний документ можно получить в медучреждении.
Деньги вместо "Пакунка малюка" — какая сумма
Для получения денежной компенсации родителям нужно написать отказ от "Пакунка малюка" в роддоме или в ближайшем отделении соцзащиты.
Выплату назначат, если обращение подать не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Обратиться за денежной компенсацией можно:
- отправив заявление и документы по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;
- при получении комплексной услуги "єМалятко".
Размер денежной помощи — три прожиточных минимума для детей в возрасте до шести лет. По состоянию на 2025 год это 7 689 грн.
Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, сколько в Украине выплачивают родителям за рождение детей. Денежные начисления продолжаются в течение 37 месяцев.
Также напомним, что некоторые граждане в феврале могут получить выплату в более 10 тыс. грн. Известно, кто имеет право претендовать на эту финансовую помощь.
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