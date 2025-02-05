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Пакунок малюка — какой будет денежная компенсация в 2025 году

5 февраля 2025 19:00
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пакунок малюка 2025 — как получить денежную компенсацию
Родители с новорожденным ребенком. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Кабмин Украины вернул денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи за "Пакунок малюка". Поэтому теперь у родителей не будет проблем с получением выплат.

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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По информации нардепа, механизм выплат будет таким:

  • полученные от государства деньги украинцы смогут потратить только в специальных магазинах, которые присоединились к программе;
  • денежная компенсация пока выплачивается через государственный "ПриватБанк", но чуть позже будут подписаны договоры с другим финансовыми учреждениями.

"До сентября 2025 года должны создать специальную систему, которая облегчит учет выплат и помощи", — написал Гончаренко.

"Пакунок малюка" 2025 — как получить

Набор выдают:

  • биологическим родителям;
  • усыновителям;
  • патронатным воспитателям;
  • родителям-воспитателям.

"Пакунок малюка" родители должны получить после рождения ребенка. Его выдают еще во время пребывания роженицы в роддоме. Если в медучреждении не будет наборов, заказать его можно в органах социальной защиты или в ЦПАУ по месту жительства. Сделать это нужно в течение 30 дней со дня рождения ребенка.

Если ребенок появился на свет не в роддоме, тогда родители подают:

  • заявку;
  • свидетельство о рождении;
  • справку, которая подтверждает факт рождения.

Последний документ можно получить в медучреждении.

Деньги вместо "Пакунка малюка" — какая сумма

Для получения денежной компенсации родителям нужно написать отказ от "Пакунка малюка" в роддоме или в ближайшем отделении соцзащиты.

Выплату назначат, если обращение подать не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Обратиться за денежной компенсацией можно:

  • отправив заявление и документы по почте в соответствующее структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения;
  • при получении комплексной услуги "єМалятко".

Размер денежной помощи — три прожиточных минимума для детей в возрасте до шести лет. По состоянию на 2025 год это 7 689 грн.

Ранее редакция сайта Новини.LIVE рассказывала, сколько в Украине выплачивают родителям за рождение детей. Денежные начисления продолжаются в течение 37 месяцев.

Также напомним, что некоторые граждане в феврале могут получить выплату в более 10 тыс. грн. Известно, кто имеет право претендовать на эту финансовую помощь.

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