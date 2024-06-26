Пакунок малюка-2024 — що входить в український бебі-бокс

Пакунок малюка. Фото: УНІАН

На початку року в Україні оновили "пакунок малюка", який включає речі, необхідні для новонароджених. Вже понад 5,5 тисяч таких бебі-боксів доставлено до пологових будинків.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України у справах дітей.

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Що містить "пакунок малюка"

"Пакунок малюка" містить понад 90 необхідних речей, таких як підгузки, ковдри, одяг і багаторазові пелюшки. Ця програма спрямована на підтримку сімей з новонародженими, допомагаючи батькам забезпечити належний догляд за дитиною. У 2024 році Міністерство соціальної політики України оновило склад "пакунку малюка", враховуючи побажання батьків та рекомендації експертів.

Оновлений бебі-бокс включає понад 90 предметів, необхідних для новонароджених. Серед них:

Підгузки для задоволення потреб дитини в перші дні.

Ковдри, зокрема збільшеного розміру пледи-ковдри.

Одяг: бодіки та штанці-повзунки, зменшено кількість малого розміру, щоб діти не виростали з одягу занадто швидко.

Рушник для щоденного догляду за малюком.

Іграшки для розвитку та розваг.

Багаторазові вологостійкі пелюшки, які користуються великим попитом.

Теплі речі: додано додаткові теплі предмети одягу.

Цікаво, що у оновленому бебі-боксі тепер є книжка "Від народження до року", розроблена та надрукована ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для батьків новонароджених дітей.

Хто може отримати "пакунок малюка"

Отримати бебі-бокс можуть або мати або батько, а в їхній відсутності — родичі, усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі новонародженої дитини. Право на отримання "пакунку малюка" мають:

Громадяни України.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні.

Біженці, які народили дитину.

Як отримати

"Пакунок малюка" повинен бути виданий в пологовому будинку після народження дитини. У випадку відсутності бебі-боксу на момент виписки, можна подати заяву на його отримання протягом 30 календарних днів з дня народження дитини до наступних місць:

Органів соціального захисту населення;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання або перебування.

Які документи треба надати

Якщо дитина народилася у пологовому будинку:

Заява про надання "пакунку малюка";

Свідоцтво про народження дитини.

Якщо дитина народилася поза межами закладу охорони здоров’я:

Заява про надання "пакунку малюка";

Свідоцтво про народження дитини;

Документ, що підтверджує факт народження дитини (виданий закладом охорони здоров’я або медичною консультативною комісією).

Якщо дитина народилася за кордоном:

Заява про надання "пакунку малюка";

Документ, виданий за кордоном (перекладений українською мовою та засвідчений нотаріально).

Яку сумму можна отримати замість "пакунку малюка"

Замість бебі-боксу українці можуть отримати грошову компенсацію в розмірі 7 689 гривень. Заяву на отримання цієї компенсації слід подати не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Важливо пам'ятати, що отримані кошти перераховуються на спеціальний рахунок у ПриватБанку і можуть використовуватися тільки для придбання дитячих товарів у торгових закладах, які приєдналися до реалізації пілотного проєкту з монетизації "пакунку малюка".

Що ще треба знати

Нагадаємо, незважаючи на війну, в Україні продовжують надавати підтримку сім'ям з маленькими дітьми. Кожна родина, після народження дитини, має право на два види фінансової допомоги: одноразову виплату та суму в розмірі 41 тисячі гривень, яка надається протягом трьох років.

Ми також писали, що для покращення матеріального стану багатодітних сімей та забезпечення належних умов для виховання дітей держава передбачає щомісячну допомогу на третю і кожну наступну дитину. У 2024 році доступні різні види виплат для багатодітних родин.