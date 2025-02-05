Виплати у лютому — хто може отримати грошову допомогу від Карітас

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці, які потребують матеріальної допомоги під час війни, можуть подати заявки до Благодійного фонду "Карітас Запоріжжя". Кошти отримають вразливі категорії громадян у регіоні у сумі 10,8 тис. гривень на одну людину.

Про це йдеться в оголошенні БФ "Карітас Запоріжжя".

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Як зазначається, "Карітас Запоріжжя" продовжує реєстрацію у рамках проєкту "Грошова допомога та стійкість для України".

Фінансову підтримку надають на базові потреби таким особам:

постраждали від війни і продовжують проживати у зоні, що не більше ніж 50 км уздовж фронту;

постраждали від атак від 8 липня минулого року;

оселя зазнала обстрілу;

люди фізично постраждали від агресії РФ.

Подавати заявки на виплати можуть жителі Запорізької області та внутрішні переселенці, які мають офіційний статус ВПО після атак з 08.07.2024 року.

Потрібно мати одну з категорій вразливості:

у родині є особи з інвалідності (перша-друга група, чи з дитинства);

у сім'ї є особи з тяжкими хворобами;

є самотні люди похилого віку (понад 60 років), без підтримки родичів працездатного віку;

у родині є тільки матір, батько, опікун, які виховують неповнолітніх дітей;

родина багатодітна з трьома і більше дітьми;

вагітні жінки, матері, які годують дітей.

Сума виплати та як зареєструватися

Громадянам виплачують по 10,8 тис. гривень, проте встановлена максимальна кількість грантів на одну родину — не більше чотирьох.

Подавати заявки потрібно разом з документами за кожного члени родини:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО (за наявності);

документ, де вказана категорія вразливості;

акт про пошкодження чи знищення майна;

рахунок IBAN.

Зробити це можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером телефону: 0 800 336 734.

Раніше ми писали про відкриття реєстрації на фіндопомогу для тих, хто постраждав від агресії РФ. Максимально на родину дають до 40 тис. гривень.

Також розповідали, що цього місяця можна буде подати заявку на допомогу від УВКБ ООН. Мобільні бригади благодійників працюватимуть у Київській області.