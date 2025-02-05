Пакунок малюка 2025 — як отримати грошову компенсацію

Батьки з новонародженою дитиною . Фото: УНІАН

Кабмін України повернув грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги за "Пакунок малюка". Тож тепер у батьків не буде проблем з отриманням виплат.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Грошова коменсація за "Пакунок малюка" — про що варто знати

За інформацією нардепа, механізм виплат буде таким:

отримані від держави гроші українці зможуть витратити лише у спеціальних магазинах, які приєдналися до програми;

грошову компенсацію виплачуватимуть через державний ПриватБанк, однак згодом будуть підписані договори з іншим фінансовими установами.

"До вересня 2025 року мають створити спеціальну систему, яка полегшить облік виплат і допомоги", — написав Гончаренко.

"Пакунок малюка" 2025 — як отримати

Набір видають:

біологічним батькам;

усиновлювачам;

патронатним вихователям;

батькам-вихователям.

"Пакунок малюка" батьки мають отримати після народження дитини. Його видають ще під час перебування породіллі у пологовому. Якщо у медзакладі не буде наборів, замовити його можна в органах соціального захисту або у ЦНАПах за місцем проживання. Зробити це потрібно впродовж 30 днів з дня народження дитини.

Якщо дитина з′явилася на світ не у пологовому будинку, тоді батьки подають:

заявку;

свідоцтво про народження;

довідку, яка підтверджує факт народження.

Останній документ можна отримати в медзакладі.

Гроші замість "Пакунка малюка" — яка сума

Для отримання грошової компенсації батькам потрібно написати відмову від "Пакунку малюка" у пологовому або у найближчому відділенні соцзахисту.

Виплату призначать, якщо звернення подати не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Звернутися за грошовою компенсацією можна:

надіславши заяву та документи поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

під час отримання комплексної послуги "єМалятко".

Розмір грошової допомоги — три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років. Станом на 2025 рік це 7 689 грн.

Раніше редакція сайту Новини.LIVE розповідала, скільки в Україні виплачують батькам за народження дітей. Грошові нарахування тривають впродовж 37 місяців.

Також нагадаємо, що деякі громадяни у лютому можуть отримати виплату у понад 10 тис. грн. Відомо, хто має право претендувати на цю фінансову допомогу.