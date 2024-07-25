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Падение курса гривны — НБУ может усилить ограничения

25 июля 2024 09:00
Ксения Симонова - Редактор
НБУ может усилить ограничения на валютном рынке Украины
Здание Нацбанка. Фото: bank.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

На украинском валютном рынке резких курсовых колебаний не ожидается, поскольку международные партнеры продолжают оказывать широкую финансовую поддержку. Однако при необходимости Национальный банк может прибегнуть к усилению валютных ограничений для нивелирования давления на гривну.

Об этом рассказал руководитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, у Украины сохраняется достаточный уровень золотовалютных резервов.

"Благодаря поддержке партнеров и своевременным последовательным действиям НБУ ситуация на валютном рынке была и остается контролируемой", — сообщил глава финансового комитета.

В частности, на покрытие дефицита платежного баланса в 1,6 млрд долларов за пять месяцев текущего года ушли средства международных резервов. Их объем на 37% или на 10,3 млрд долларов больше, чем был до начала войны. Его достаточно для оплаты импорта (покрытие на 4,9 месяца будущего импорта при рекомендованном минимуме в три месяца), а также исправного выполнения валютных обязательств Кабинета министров и Национального банка, поддержки курса национальной валюты в краткосрочной перспективе.

Также Гетманцев отметил, что Кабмин близок к завершению долговой реструктуризации по евробондам. В случае успешной договоренности это позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на обслуживании долга в ближайшие три года, 22,75 млрд долларов — до 2033-го.

Нацбанк держит сравнительно жесткую монетарную политику с сохранением высоких положительных реальных процентных ставок (учетная ставка сейчас составляет 13%, а годовая инфляция — 4,8%) и привлекательность гривневых активов. Все это сдерживает переток гривневого ресурса на валютный рынок.

"Плюс при необходимости регулятор может вернуться к усилению валютных ограничений для уменьшения давления на гривну", — добавил руководитель Комитета по вопросам финансов.

На 25 июля Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,21 грн, в начале года курс составлял 38 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Национальном банке озвучили, как оценивают ситуацию на валютном рынке. Также известно, какие шаги готовы предпринять.

Также сообщалось, что в июне 2024 года средний курс продажи наличного доллара в Украине вырос на 1,7% или около 60 копеек. В прошлом месяце курс доллара составил в среднем 40,85 гривны.

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