Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Долар подешевшав в українських банках та обмінниках — як змінився курс arrow

Долар подешевшав в українських банках та обмінниках — як змінився курс

22 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 23 липня — у банках та обмінниках долар впав у ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара у банківських установах та обмінних пунктах після тривалого підвищення почав знижуватись. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 23 липня 2024 року також встановлено нижчий офіційний курс.

Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,33 грн (-0,16);
  • євро — 44,99 грн (-0,19);
  • злотий — 10,51 грн (-0,03).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 41,28 грн (-0,08), у продажу — 41,81 грн (-0,08). Євровалюта у купівлі коштує — 44,94 грн (-0,12), у продажу — 45,70 грн (-0,10).

ПриватБанк долар купує за 41,15 грн (0,00), продає — 41,75 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 41,10 грн (-0,20), продають — за 41,67 грн (-0,09). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,35 грн (+0,05), під час продажу — 41,90 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінниках долар під час купівлі коштує 41,73 грн (-0,12), під час продажу — 41,85 грн (-0,10). Євро коштує у купівлі 45,50 грн (-0,15), у продажу — 45,70 грн (-0,15).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

Також НБУ повідомив, що ПриватБанк видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.

НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних