Курс валют на 23 липня — у банках та обмінниках долар впав у ціні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банківських установах та обмінних пунктах після тривалого підвищення почав знижуватись. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 23 липня 2024 року також встановлено нижчий офіційний курс.

Про це повідомляють пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,33 грн (-0,16);

євро — 44,99 грн (-0,19);

злотий — 10,51 грн (-0,03).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар подешевшав. Коштує у середньому у купівлі 41,28 грн (-0,08), у продажу — 41,81 грн (-0,08). Євровалюта у купівлі коштує — 44,94 грн (-0,12), у продажу — 45,70 грн (-0,10).

ПриватБанк долар купує за 41,15 грн (0,00), продає — 41,75 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 41,10 грн (-0,20), продають — за 41,67 грн (-0,09). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,35 грн (+0,05), під час продажу — 41,90 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише портал Minfin, в обмінниках долар під час купівлі коштує 41,73 грн (-0,12), під час продажу — 41,85 грн (-0,10). Євро коштує у купівлі 45,50 грн (-0,15), у продажу — 45,70 грн (-0,15).

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Нагадаємо, Національний банк планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

Також НБУ повідомив, що ПриватБанк видає долари США зразка 1996 року, які обміняти доволі проблематично в обмінниках та банках. Клієнти скаржаться, а представники банку запевняють, що купюри є повноцінним платіжним засобом.