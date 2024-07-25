Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Падіння курсу гривні — НБУ може посилити обмеження arrow

Падіння курсу гривні — НБУ може посилити обмеження

25 липня 2024 09:00
Ксенія Симонова - Редактор
НБУ може посилити обмеження на валютному ринку України
Будівля нацбанку. Фото: bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

На українському валютному ринку різких курсових коливань не очікується, оскільки міжнародні партнери продовжують надавати широку фінансову підтримку. Проте за потреби Національний банк може вдатися до посилення валютних обмежень для нівелювання тиску на гривню.

Про це розповів керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев.

Читайте також:

Прогнози щодо курсу гривні

За словами Гетманцева, в України зберігається достатній рівень золотовалютних резервів.

"Завдяки підтримці партнерів і своєчасним послідовним діям НБУ ситуація на валютному ринку була й залишається контрольованою", — повідомив голова фінансового комітету.

Зокрема, на покриття дефіциту платіжного балансу у 1,6 млрд доларів за п'ять місяців року пішли кошти міжнародних резервів. Їх обсяг на 37% або на 10,3 млрд доларів більший, ніж був до початку війни. Його достатньо для оплати імпорту (покриття на 4,9 місяця майбутнього імпорту за рекомендованого мінімуму у три місяці), а також справного виконання валютних зобов'язань Кабінету міністрів та Національного банку, підтримки курсу національної валюти в короткостроковій перспективі.

Також Гетманцев зауважив, що Кабмін близький до завершення боргової реструктуризації за євробондами. У разі успішної домовленості це дозолить заощадити 11,4 млрд доларів на обслуговуванні боргу упродовж найближчих трьох років, 22,75 млрд доларів — до 2033-го.

Нацбанк тримає порівняно жорстку монетарну політику із збереженням високих позитивних реальних відсоткових ставок (облікова ставка зараз становить 13%, а річна інфляція — 4,8%) і привабливості гривневих активів. Все це стримує перетікання гривневого ресурсу на валютний ринок.

"Плюс за потреби регулятор може повернутись до посилення валютних обмежень для зменшення тиску на гривню", — додав керівник Комітету з питань фінансів.

На 25 липня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 41,21 грн, на початку року курс становив 38 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Національному банку озвучили, як оцінюють ситуацію на валютному ринку. Також відомо, які кроки готові вжити.

Також повідомляли, що у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7% або на близько 60 копійок. Минулого місяця курс долара становив в середньому 40,85 гривні.

курс валют курс гривні Данило Гетманцев курс долара долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця