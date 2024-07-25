НБУ може посилити обмеження на валютному ринку України

Будівля нацбанку. Фото: bank.gov.ua

На українському валютному ринку різких курсових коливань не очікується, оскільки міжнародні партнери продовжують надавати широку фінансову підтримку. Проте за потреби Національний банк може вдатися до посилення валютних обмежень для нівелювання тиску на гривню.

Про це розповів керівник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев.

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За словами Гетманцева, в України зберігається достатній рівень золотовалютних резервів.

"Завдяки підтримці партнерів і своєчасним послідовним діям НБУ ситуація на валютному ринку була й залишається контрольованою", — повідомив голова фінансового комітету.

Зокрема, на покриття дефіциту платіжного балансу у 1,6 млрд доларів за п'ять місяців року пішли кошти міжнародних резервів. Їх обсяг на 37% або на 10,3 млрд доларів більший, ніж був до початку війни. Його достатньо для оплати імпорту (покриття на 4,9 місяця майбутнього імпорту за рекомендованого мінімуму у три місяці), а також справного виконання валютних зобов'язань Кабінету міністрів та Національного банку, підтримки курсу національної валюти в короткостроковій перспективі.

Також Гетманцев зауважив, що Кабмін близький до завершення боргової реструктуризації за євробондами. У разі успішної домовленості це дозолить заощадити 11,4 млрд доларів на обслуговуванні боргу упродовж найближчих трьох років, 22,75 млрд доларів — до 2033-го.

Нацбанк тримає порівняно жорстку монетарну політику із збереженням високих позитивних реальних відсоткових ставок (облікова ставка зараз становить 13%, а річна інфляція — 4,8%) і привабливості гривневих активів. Все це стримує перетікання гривневого ресурсу на валютний ринок.

"Плюс за потреби регулятор може повернутись до посилення валютних обмежень для зменшення тиску на гривню", — додав керівник Комітету з питань фінансів.

На 25 липня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 41,21 грн, на початку року курс становив 38 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Національному банку озвучили, як оцінюють ситуацію на валютному ринку. Також відомо, які кроки готові вжити.

Також повідомляли, що у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7% або на близько 60 копійок. Минулого місяця курс долара становив в середньому 40,85 гривні.