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Главная Финансы Штрафы вырастут до 51 000 гривен: в Украине хотят ужесточить наказание за выброс мусора

Штрафы вырастут до 51 000 гривен: в Украине хотят ужесточить наказание за выброс мусора

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 19:40
Штрафы за незаконные свалки планируют увеличить в разы: что предлагают в парламенте
Незаконная свалка, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Мы привыкли, что за выброшенный не в том месте пакет или строительный мусор в лесополосе грозит, в лучшем случае, символический штраф. В скором времени наказание за незаконный выброс мусора хотят ужесточить, особенно когда речь идет о загрязнении земель и лесов. Штрафы могут вырасти в несколько раз, а за серьезные нарушения грозит даже лишение свободы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие изменения предлагается внести, со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Какие штрафы могут увеличить

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №15325 и №15327. Один из них предусматривает новые административные штрафы, другой — ужесточение уголовной ответственности.

За засорение или загрязнение земель отходами обычных граждан предлагается штрафовать на 1 700–5 100 гривен, а должностных лиц и предпринимателей — на 13 600–17 000 гривен.

Если нарушение повторится или нанесет значительный ущерб окружающей среде, штрафы могут вырасти до 15 300 гривен для граждан и до 51 000 гривен для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей.

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Отдельные штрафы планируется ввести за:

  • непредставление декларации об отходах (от 1 700 до 5 100 гривен);
  • отсутствие плана управления отходами (от 1 700 до 5 100 гривен);
  • работу с отходами без необходимого разрешения (для граждан — от 1 700 до 5 100 гривен, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 6 800 до 17 000 гривен);

Также штрафы от 3 400 до 17 000 гривен предусмотрены для органов местной власти, если они не убирают незаконные свалки или даже не ведут их учет.

Когда грозит не штраф, а уголовное дело

Если из-за чьей-то безответственности пострадают люди, произойдет загрязнение водоема или будет уничтожена экосистема, наказание может быть значительно более суровым — вплоть до 10 лет лишения свободы в самых тяжких случаях.

Пока что это лишь законопроекты. Они еще не приняты, поэтому окончательные правила могут измениться после рассмотрения в парламенте.

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мусор штрафы свалки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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